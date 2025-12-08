容易被忽略的代謝紅燈以及能讓代謝重新開機的方法
你有沒有發現，明明也沒到「代謝變慢的年紀」，但最近卻覺得身體好像越來越跑不動，吃得差不多卻更容易胖、以前不會累現在一下就虛，甚至皮膚、頭髮、排便、手腳冰冷都悄悄出現，其實這些都可能是——代謝正在偷偷變慢的警訊，不是你變懶，是身體真的在提醒你！今天就帶大家一起看，那些容易被忽略的代謝紅燈以及能讓代謝重新開機的方法。
代謝變慢的8大警訊 1.體重難下降 代謝變慢時 身體每天消耗的熱量會下降 同樣的飲食量 反而更容易把熱量轉成脂肪囤積 2.容易疲累 能量代謝效率差 身體產能不足 就很容易覺得累 大腦也因供能不足 出現昏沉、無力、注意力下降 3.手腳冰冷 代謝下降會讓循環變弱 血液比較難送到四肢 不只是氣溫問題 就算穿得多也常覺得冰冰的 4.頭髮掉多、變細軟 當代謝變慢 身體會把能量優先留給心臟與腦部 頭皮與毛囊就會變成「次要供應」 容易掉髮變細 5.容易便秘 腸道蠕動的速度會因代謝下降而變慢 排便不順 甚至兩三天上一次都可能變成常態 6.肌肉量下降 肌肉是身體最重要的「代謝引擎」 當肌肉不足時 基礎代謝率會大幅下降 身體整天更省油 7.膚況變差 代謝能力下降會讓皮膚修復速度變慢 再加上荷爾蒙更容易波動 毛孔粗糙、暗沉、痘痘更明顯 8.容易水腫 代謝低下也會影響身體的水分循環 下半身浮腫、早上腫臉 晚上更腫 都是常見情況
代謝變慢的常見原因 肌肉量不足 肌肉是消耗熱量最多的組織 肌肉越少 代謝越低 長期缺乏活動或不做力量訓練 很容易讓肌肉越用越少 睡眠不足 會打亂瘦體素與飽足素 讓身體更容易囤脂 同時也讓代謝節律混亂 身體處於「慢速模式」 壓力太大 壓力荷爾蒙皮質醇上升 會讓脂肪更容易堆在腹部 同時也干擾睡眠、食慾與能量調節 代謝自然越來越差 飲食不均衡 蛋白質吃太少 或總是高糖、高油、高加工 會讓代謝效率下降 身體更容易累積脂肪 甲狀腺功能低下 甲狀腺負責控制全身代謝 一旦功能偏低 體溫、能量、消耗速度都會下降 是很常見的醫學原因 年紀開始微微上升 從 30 歲開始 基礎代謝每十年會自然下降約 2–3% 如果飲食或活動量沒有跟著調整 更容易感受到體質變化 久坐缺乏活動 整天坐著 連基礎熱量消耗都跟著往下降 久坐讓肌肉不使用更萎縮 代謝會一路往下走 這樣吃提升代謝 每餐補足蛋白質 蛋白質能幫助維持肌肉量 是代謝的核心基礎 三餐都要有蛋白質 身體才不會越吃越無力 選高纖原型食物 高纖與天然食物能穩定血糖 避免能量忽高忽低 也能改善腸道環境 讓代謝運作更順暢 水分攝取要足夠 缺水會讓循環變慢 代謝也會跟著卡住 喝足水能幫助身體排廢物 也能提高熱量消耗 避免極端式節食 吃太少身體會進入保守模式 本能減少代謝 越節食 代謝越慢 反而更容易變胖
這樣做提升代謝 每週固定做重訓 力量訓練是提升代謝最有效的方法 肌肉增加一點點 基礎代謝就能大幅往上走 每天多走路 步數越多 日常活動量越高 即使沒有運動 也能提升代謝和循環 維持規律睡眠 睡好了 身體的代謝節律才會正常 荷爾蒙穩定 身體自然不會進入慢速模式 適度放鬆心情 降低壓力 壓力太高會促進脂肪囤積 特別在腹部 放鬆能降低皮質醇 讓代謝回到穩定狀態
只要養成正確飲食＋生活習慣，身體真的會慢慢回到輕盈又順的狀態，如果你覺得最近真的覺得身體卡住，可以試試以上這些方法，一起讓身體重新啟動。
更多品觀點報導
狗狗的體重其實參考價值有限 真正關鍵是身上「脂肪量×肌肉量×輪廓表現」
凍卵是給未來的自己一份安心 別等到卵巢提醒妳才開始保養
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 16
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 17
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 3
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。 相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？營養師：補營養選黃豆芽 想清爽又快選健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
吃粥等於喝糖水？醫揭「升糖原因」：4款養生粥反能護胃養氣，「煮法對了」血糖不失控
許多人習慣早餐來碗熱粥，認為清淡又養胃，但近年「吃稀飯等於喝糖水」說法引發擔憂。中醫師指出，粥能養胃生津，但白粥經長時間熬煮後澱粉糊化、GI值升高，確實可能造成血糖快速上升。不過關鍵不在稀飯本身，而在體質與吃法：糖尿病、代謝問題者應少吃白粥；脾胃虛弱、老年人或病後者則可依體質選擇不同的養生粥，達到「五穀調理」的作用。搭配蔬菜、蛋白質、雜糧與正確煮法，讓吃粥成為真正的養生。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 1
從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕
台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今（6）天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害
睡眠不足會導致心臟問題！腎臟科醫師江守山表示，優質睡眠可以保護心臟，但若是慢性失眠，就會增加心臟病發作、中風等風險。不過研究指出，30分鐘的高強度運動可以顯著抵銷這些負面影響，然而失眠患者仍需要找到改善睡眠運動的方法，像是改善飲食、睡前至少1小時關閉所有電子設備等。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】原本只是單純的登山健行，沒想到會歷經一場生死交關的「生命接力賽」！一名美籍旅客Atom，日前到台北象山登山健行，結果途中突發心肌梗塞倒地，心跳停止（OHCA）。 還好有路過熱心民眾即刻 CPR、施以AED 電擊；隨後趕到的救護人員迅速接手，送至臺北醫學大學附設醫院。到院後先由急診醫學科醫師蔡鴻維率先收治，北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖接力啟動心導管與葉克膜團隊，把病人從心因性休克中成功救回。 及時葉克膜搭配心導管手術 從死神手中搶回心梗OHCA患者 楊宗霖醫師回憶，Atom到院時已陷入嚴重的心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。當時北醫的醫療團隊立刻啟動葉克膜，讓病人衰竭的心肺得以休養，同時緊急以心導管手術，順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房中，運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險。所幸歷經兩周治療，病人最終恢復意識，手腳能自主活動，沒有留下神經學後遺症，順利康復出院。 從救援到醫療零斷點接力 分秒必爭救回瀕死登山客 急診重症醫學部主任趙君傑指出，這是一場由「民眾、消防、救護到醫療」缺一不可的接力救援。第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科蔡鴻維醫健康醫療網 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話