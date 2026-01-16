容易被貼「人太好」的標籤？教你5個回應方式應對：好人不是好欺負
職場上你會被說「人太好」嗎？主題演講者、職場女性倡議者法蘭．豪瑟（Fran Hauser）在《職場不必狠角色》一書中，結合自身真實經驗與實用策略，分享如何在保持友善的同時，展現堅毅與領導力。無論是初入職場的新鮮人，或是身處中高階的管理者，都能從中找到屬於自己的力量。以下為原書摘文：
怎樣會變成「人太好」？
事實上，大部分的人在「人很好」的範疇中，都會有個部分容易太超過。舉例來說，我的致命傷就是同情心氾濫。我總是不自覺地擔心自己會如何影響他人，因此有時候會被這樣的情緒干擾，這是我必須主動留意才有辦法取得平衡的問題。
或許已經有主管或同事跟你說過你「人太好」。我訪談過的女性當中，有整整50％的人表示她們曾經從主管、同事、客戶或其他人那裡聽過這樣的話。難怪有許多女性在職場上會感覺自己卡在這兩者之間，不知道究竟要對人再好一點，還是應該強悍一點。
對我來說，這個訪談結果顯示了重新彰顯並詮釋「人很好」有多麼重要。透過你的成功、自信和自然散發出的真誠，你得以向周遭的人證明「人很好」也可以同時很有效率，這兩者並不互相衝突。
我的朋友凱特．科爾（Kat Cole）在她令人讚嘆的職涯中，一直在「人很好」的誤解中努力證明自己。凱特在大學時就開始在呼特斯（Hooters）餐廳工作，19歲的時候就已經當過服務生、酒保和經理。
當時呼特斯總部請她去澳洲協助設立當地第一間呼特斯餐廳，凱特從來沒有搭過飛機，對這樣的機會感到相當興奮。公司團隊跟她說，之所以會選她來擔任這個角色的原因之一，乃因她與同事相處十分融洽，並且在許多不同狀況下伸出援手協助他們。
凱特在澳洲過了1個多月後，呼特斯請她擔任主管職，領導團隊在中美洲開設第一家呼特斯餐廳。接下來幾年，凱特每18～24個月就會升遷，有一部分歸功於她總是和善且慷慨待人。她也常在餐飲業界擔任志工，這樣的經歷讓她遇見自己的心靈導師，締結了相當有價值的關係。
凱特26歲的時候，就已躍升為呼特斯的副總之一，負責全公司的教育訓練和連鎖事業的營運，她常常都是會議室內最年輕的成員，或是唯一的女性。但令人驚訝的是，即便她如此成功，總是會有人告訴凱特她「人太好」了。人們似乎認為因為凱特這麼年輕，又是女性，應該要表現出強硬作風才能繼續向前邁進。
但很顯然事實並非如此。凱特比任何人都清楚地知道，她之所以能成功是因為她總是待人和善。所以當人們對她說她「人太好」的時候，凱特就會告訴對方：「我想應該要釐清一下，我人很好不代表我很笨喔！」
我覺得這個方法真是太棒了，因為這表示凱特坦然面對、不畏縮地直接承認她人很好，而不是為此感到抱歉。透過她那句話，得以證明她人很好的同時，也不會與她其他強項相衝突。事實上，凱特跟我說，當她這樣表態之後，往往會讓對方不再小看她。
人太好的「5個回應方式」
如果在職場上常有人對你說你「人太好」，請先釐清對方究竟是什麼意思。有可能是他們注意到在某些情況下你需要再更有原則一些，就像過去的我得停止對可口可樂客戶不斷點頭稱是，或是什麼都回「這真是太有趣了。」
你可以試試看用簡單的方式追問，例如：「是因為你發現在哪個部分我太好說話了嗎？」或是「你覺得這樣對我會有哪些不利的情況嗎？」如果對方明確地指出是某一個弱項，那麼當你繼續閱讀此書時，就可以著重在這部分多加琢磨。
然而，如果對方的回答很籠統，或顯示出他只是不習慣工作場合中有人「人太好」，那麼就可以藉機讓這樣的想法改觀。此時與其不好意思地結束談話，不如把握這個機會，解釋為什麼你覺得待人親切也可以是職場上很重要的資產。或許你可以舉幾個例子給對方，告訴他「人很好」如何在工作上幫了你和公司一把。
不久之前，我讀到一篇採訪瑪喬里．卡普蘭（Marjorie Kaplan）的報導，她在動物星球頻道和旅遊生活頻道擔任主管多年，報導中描述當別人告訴她「人太好」的時候，她的回應如下：「一直都會有人來跟我說：『我在想妳是不是人太好了。』
有時候是因為我是女性。而我就會這樣回應：『我人很好沒錯，因為我想要這樣對待他人。而且也沒有『人太好』這回事，我的期望很高，而大家都能做到符合我的期望。這就是我的管理風格。我不是用恐懼來管理下屬，我是用期待來管理的。』
對於女性來說，很容易被貼上人太好或太親切的標籤。但重要的是認知到我們能夠做出這樣的選擇。身為人，且身為一個女人，我帶到工作場域的其中一個價值，就是我想在工作時親切待人。人很好或很和善，並不是企圖心與執行力的相反詞。能夠有意識地選擇當個好人，這個選擇本身就很強大。」
試著自由搭配運用下列這些回應方式，或加上你自己想到的回應，可應付不時之需。
「我知道，但人好真的幫助我很多！」
「請別誤以為我人很好等於好欺負喔。」
「你的口氣似乎覺得人很好是負面的。」
「我漸漸發現其實人很好的同時也可以很堅定。這兩者並不相互衝突。」
「這總比反過來好吧⋯⋯誰會想要跟王八蛋一起工作呢？」
（本文摘自／職場不必狠角色：和善，才是最強大的企圖心／時報出版）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
拒絕別人好尷尬？心理師教你「8大拒絕技巧」為人際關係立下界線
你是職場的「背鍋俠」嗎？心理師3招理清責任邊界：先學會說「不」
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為容易被貼「人太好」的標籤？教你5個回應方式應對：好人不是好欺負
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 71
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 346
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車
美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 65
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 19
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 26
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 382
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 89
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 80
高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」 怒喊話：禮貌別只留家裡
藝人米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，目睹一名乘客在車廂內大聲交談，經車長出面勸導後，對方卻以粗俗言語回應，引發她對公共空間禮儀的感觸。相關分享曝光後，引起不少網友共鳴，討論公共運輸中的乘客素養與第一線人員處境。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 10
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 234
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 39
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 33
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 58
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 82
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
昔自嘲「歹竹出好筍」 蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害
民進黨立委蔡易餘贏得黨內嘉義縣長初選，其實他是從律師轉戰政壇，台大法律系畢業後，應屆考上律師，2013年擔任洪仲丘案律師，這回也獲得洪仲丘舅舅的支持，蔡易餘的爸爸、前立委蔡啟芳更大讚不用操心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 58
MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸
MLB自由球員市場頭號大物Kyle Tucker終於確定新東家。根據《ESPN》報導，Tucker已與國聯強權洛杉磯道奇達成合約協議，將以4年2.4億美元（約新台幣75.6億）加盟，下賽季攜手道奇劍指三連霸。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 8