容易被貼「人太好」的標籤？教你5個回應方式應對：好人不是好欺負

職場上你會被說「人太好」嗎？主題演講者、職場女性倡議者法蘭．豪瑟（Fran Hauser）在《職場不必狠角色》一書中，結合自身真實經驗與實用策略，分享如何在保持友善的同時，展現堅毅與領導力。無論是初入職場的新鮮人，或是身處中高階的管理者，都能從中找到屬於自己的力量。以下為原書摘文：







怎樣會變成「人太好」？



事實上，大部分的人在「人很好」的範疇中，都會有個部分容易太超過。舉例來說，我的致命傷就是同情心氾濫。我總是不自覺地擔心自己會如何影響他人，因此有時候會被這樣的情緒干擾，這是我必須主動留意才有辦法取得平衡的問題。

或許已經有主管或同事跟你說過你「人太好」。我訪談過的女性當中，有整整50％的人表示她們曾經從主管、同事、客戶或其他人那裡聽過這樣的話。難怪有許多女性在職場上會感覺自己卡在這兩者之間，不知道究竟要對人再好一點，還是應該強悍一點。

對我來說，這個訪談結果顯示了重新彰顯並詮釋「人很好」有多麼重要。透過你的成功、自信和自然散發出的真誠，你得以向周遭的人證明「人很好」也可以同時很有效率，這兩者並不互相衝突。









我的朋友凱特．科爾（Kat Cole）在她令人讚嘆的職涯中，一直在「人很好」的誤解中努力證明自己。凱特在大學時就開始在呼特斯（Hooters）餐廳工作，19歲的時候就已經當過服務生、酒保和經理。

當時呼特斯總部請她去澳洲協助設立當地第一間呼特斯餐廳，凱特從來沒有搭過飛機，對這樣的機會感到相當興奮。公司團隊跟她說，之所以會選她來擔任這個角色的原因之一，乃因她與同事相處十分融洽，並且在許多不同狀況下伸出援手協助他們。

凱特在澳洲過了1個多月後，呼特斯請她擔任主管職，領導團隊在中美洲開設第一家呼特斯餐廳。接下來幾年，凱特每18～24個月就會升遷，有一部分歸功於她總是和善且慷慨待人。她也常在餐飲業界擔任志工，這樣的經歷讓她遇見自己的心靈導師，締結了相當有價值的關係。

凱特26歲的時候，就已躍升為呼特斯的副總之一，負責全公司的教育訓練和連鎖事業的營運，她常常都是會議室內最年輕的成員，或是唯一的女性。但令人驚訝的是，即便她如此成功，總是會有人告訴凱特她「人太好」了。人們似乎認為因為凱特這麼年輕，又是女性，應該要表現出強硬作風才能繼續向前邁進。

但很顯然事實並非如此。凱特比任何人都清楚地知道，她之所以能成功是因為她總是待人和善。所以當人們對她說她「人太好」的時候，凱特就會告訴對方：「我想應該要釐清一下，我人很好不代表我很笨喔！」

我覺得這個方法真是太棒了，因為這表示凱特坦然面對、不畏縮地直接承認她人很好，而不是為此感到抱歉。透過她那句話，得以證明她人很好的同時，也不會與她其他強項相衝突。事實上，凱特跟我說，當她這樣表態之後，往往會讓對方不再小看她。





人太好的「5個回應方式」



如果在職場上常有人對你說你「人太好」，請先釐清對方究竟是什麼意思。有可能是他們注意到在某些情況下你需要再更有原則一些，就像過去的我得停止對可口可樂客戶不斷點頭稱是，或是什麼都回「這真是太有趣了。」

你可以試試看用簡單的方式追問，例如：「是因為你發現在哪個部分我太好說話了嗎？」或是「你覺得這樣對我會有哪些不利的情況嗎？」如果對方明確地指出是某一個弱項，那麼當你繼續閱讀此書時，就可以著重在這部分多加琢磨。

然而，如果對方的回答很籠統，或顯示出他只是不習慣工作場合中有人「人太好」，那麼就可以藉機讓這樣的想法改觀。此時與其不好意思地結束談話，不如把握這個機會，解釋為什麼你覺得待人親切也可以是職場上很重要的資產。或許你可以舉幾個例子給對方，告訴他「人很好」如何在工作上幫了你和公司一把。

不久之前，我讀到一篇採訪瑪喬里．卡普蘭（Marjorie Kaplan）的報導，她在動物星球頻道和旅遊生活頻道擔任主管多年，報導中描述當別人告訴她「人太好」的時候，她的回應如下：「一直都會有人來跟我說：『我在想妳是不是人太好了。』

有時候是因為我是女性。而我就會這樣回應：『我人很好沒錯，因為我想要這樣對待他人。而且也沒有『人太好』這回事，我的期望很高，而大家都能做到符合我的期望。這就是我的管理風格。我不是用恐懼來管理下屬，我是用期待來管理的。』

對於女性來說，很容易被貼上人太好或太親切的標籤。但重要的是認知到我們能夠做出這樣的選擇。身為人，且身為一個女人，我帶到工作場域的其中一個價值，就是我想在工作時親切待人。人很好或很和善，並不是企圖心與執行力的相反詞。能夠有意識地選擇當個好人，這個選擇本身就很強大。」

試著自由搭配運用下列這些回應方式，或加上你自己想到的回應，可應付不時之需。

「我知道，但人好真的幫助我很多！」

「請別誤以為我人很好等於好欺負喔。」

「你的口氣似乎覺得人很好是負面的。」

「我漸漸發現其實人很好的同時也可以很堅定。這兩者並不相互衝突。」

「這總比反過來好吧⋯⋯誰會想要跟王八蛋一起工作呢？」

（本文摘自／職場不必狠角色：和善，才是最強大的企圖心／時報出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為容易被貼「人太好」的標籤？教你5個回應方式應對：好人不是好欺負