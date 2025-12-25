容易觸發警報！搭飛機千萬別穿「這類材質」 一票旅客曝超崩潰經驗

記者李育道／台北報導

美國運輸安全管理局（TSA）近日發文提醒，機場安檢人體掃描儀對「亮片、金屬絲線、水鑽」等閃亮材質相當敏感。（示意圖／記者李育道攝影）

歲末年初為出國旅遊旺季，不少旅客會穿上充滿節慶氛圍的華麗服飾應景。不過，美國運輸安全管理局（TSA）近日發文提醒，機場安檢人體掃描儀對「亮片、金屬絲線、水鑽」等閃亮材質相當敏感，若在安檢時觸發異常訊號，恐須接受額外人工搜身檢查，建議旅客在搭機時儘量避免穿著此類服裝。

《紐約郵報》《每日郵報》報導，TSA在社群平台幽默寫道：「人體掃描儀不喜歡閃閃發光的東西。我們不想澆熄你的節日光彩，但建議先別把閃亮的節慶毛衣穿到機場。」官方解釋，節日毛衣或裝飾服飾常加入金屬線、亮片或細小鑲飾，可能讓掃描儀無法正確判讀體表訊號，因此安檢人員必須改採人工拍打與搜身檢查。

廣告 廣告

若在安檢時觸發異常訊號，恐須接受額外人工搜身檢查，建議旅客在搭機時儘量避免穿著此類服裝。(示意圖／資料照)

貼文曝光後，許多旅客紛紛分享親身經驗。有人表示，襯衫上只有少量亮片與毛線碎屑，卻仍被要求接受全身搜查；也有旅客因為穿著附金屬鉚釘装飾的上衣、口袋有裝飾的牛仔褲或搭配微珠假髮，被安檢人員特別帶往額外檢查。甚至有網友苦笑說，穿了亮片「星際大戰」T-shirt，被重複檢測炸藥殘留兩次，最後被勸「下次不要再穿它來機場」。

此外，外媒也指出，部分鞋款同樣容易被列為額外檢查對象，例如靴子、厚底鞋、馬丁靴、增高鞋、軍靴或具有鞋底夾層、隱藏口袋的設計，安檢人員往往會要求脫鞋檢視鞋墊與鞋底空間。相較之下，普通運動鞋或樂福鞋較少引發疑慮。

服裝款式也可能影響通關速度。過於寬鬆或層次繁複的衣物，如長袍、大衣、連帽外套，可能提高安檢檢視強度；而塑身衣、壓力褲等緊身衣物，也可能被要求額外掃描確認。安檢人員建議，選擇材質單純、剪裁合身且無過多金屬裝飾的穿搭，能讓檢查流程更順暢。

更多三立新聞網報導

冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段

獨家／乘客一上車全愣住！司機放滿兩籃「高檔巧克力」1備註暖爆7萬人

穿太厚會暈穿太薄又冷？專家點名UNIQLO這款「救星高領T」網實測也推爆

第三航廈北廊廳正式開幕！陳世凱自曝「跑來10次盯進度」：想給國人最好

