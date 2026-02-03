容納數千人！泰軍查封柬邊境詐騙園區 驚現「冒牌大陸公安局」

泰國軍方2日宣布在去年兩國邊境衝突期間查封的柬埔寨詐騙園區內，查獲大量跨國詐欺犯罪證據。這座位於泰柬邊境小鎮奧斯馬（O'Smach）的建築群曾容納數千人，其中許多是遭人口販運、被迫從事詐騙的受害者。

泰軍查獲的詐騙園區內有冒牌大陸公安局。（圖／路透社）

根據《路透社》，泰國皇家陸軍情報局局長提拉南（Teeranan Nandhakwang）中將在素林府（Surin）告訴記者與外國代表，「我們今天展示這個地方，是要讓全世界看到這裡如何被當作反人類的犯罪基地使用」。軍方隨後帶領記者參觀該建築群中一棟遭泰軍轟炸並佔領的6層樓建築。

泰國士兵在奧斯馬的詐騙園區附近行走。（圖／路透社）

現場散落著大量文件，包括疑似詐騙目標的名單及其聯絡資訊，還有詐騙話術劇本。泰國軍方指出，在奧斯馬查獲的物品包含871張可進行匿名國際通訊的SIM卡、數十支智慧型手機、偽造的警徽與警察制服。記者還在園區內看到數個房間被佈置成包括巴西、中國大陸與澳洲的警察辦公室。

詐騙園區內散落著大量文件。（圖／路透社）

對此，柬埔寨內政部發言人索哈克（Touch Sokhak）表示，泰國以詐騙園區為藉口發動軍事攻擊。他強調，柬當局正在打擊詐騙活動，並承諾在4月前根除這個非法產業。

泰柬去年爆發十多年來最嚴重、為期數月的邊境衝突。2國國防部長去年12月27日簽署同意立即停火的聯合聲明。衝突期間，泰國軍方襲擊數座賭場園區，聲稱這些地點是詐騙園區，同時也被用來儲存武器與發動攻擊。

