容貌焦慮 一成兒少7歲前就化妝

許多青少年有「容貌焦慮」，據統計，國內高達7成兒少曾使用化妝品，且年齡逐漸下降，國小已有一半人有使用經驗。立委指出，去年底驚傳蘇丹紅化妝品，除劣質化妝品，許多市面產品成分也未必適合青少年，長期使用恐對皮膚造成傷害、甚至影響發育，呼籲衛福部規畫兒少化妝品使用指引，學校端應加強相關安全教育。

台灣桃湛公民培力協會26日發表「兒少化妝品使用行為」調查報告，顯示68％兒少曾使用化妝品，以高中職學生占8成最多，國小生也有一半曾使用，多數兒少8至13歲就開始接觸，甚至有11.5％在7歲前就已使用。

然而，使用比例偏高情況下，多數兒少缺乏足夠判斷能力，僅2成自認能分辨化妝品品質，高達6成不確定產品是否適合自己的膚質。

皮膚專科醫師蔡文騫說明，兒少皮膚較成人薄，更容易被化學物質滲透，對健康造成影響。化妝品可能引發刺激性或過敏性皮膚炎，甚至加重異位性皮膚炎與氣喘等過敏疾病，部份劣質產品中的塑化劑、防腐劑，長期大量使用還可能干擾第二性徵及身體發育。

民進黨立委林月琴指出，兒少使用的產品，需要和成人不同的安全標準與使用指引，如常見抗痘成分「水楊酸」在成人濃度下，可能傷害兒童皮膚。許多兒少仰賴社群媒體獲取美妝資訊，但影片中推薦產品常含多種刺激或致敏成分，若缺乏辨識能力，更容易面臨健康隱憂。

林月琴並強調，衛福部應制定友善選購指引，將專業成分轉化為一般消費者易懂的說明，並推廣適合兒少的保養、化妝及清潔教育。兒少化妝低齡化、青少年「容貌焦慮」等問題，也應協助建立兒少健康自我觀感，確保身心健康。

台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長鄒新猷表示，衛福部現行雖有《供兒童使用之化粧品安全指引》，但內容過於艱澀，是為業者設計，無法協助家長及孩子理解產品風險，呼籲政府推出「白話版」選購指南，學校將美妝安全、清潔納入教育課程，並要求藥妝通路賣產品給青少年時應提供衛教資訊。

食藥署表示，現行指引要求廠商設計產品時，優先使用安全成分，且應標示清楚特殊成分兒少不宜使用，如水楊酸3歲以下不得使用、過氧化氫12歲以下不應使用。衛福部也持續加強宣導、編制宣傳品，希望提升兒少及家長對化妝品使用認知。