容量翻倍效能爆表！金士頓FURY Renegade G5固態硬碟8TB

記者李鴻典／台北報導

全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，旗下高效能產品線 Kingston FURY 推出 Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟 8TB（8192GB）容量新選擇，為高畫質影片創作、3D 渲染與電競激戰帶來更強大的效能與儲存空間。該系列產品亦獲國際知名電腦雜誌 PCWorld 「編輯推薦」肯定。

Kingston FURY Renegade G5 8TB SSD。
Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟搭載最新 PCIe Gen5 x4 控制器與 3D TLC NAND，讀寫速度高達 14,800MB/s 及 14,000MB/s，隨機讀寫效能更突破 200 萬 IOPS，完美展現卓越效能與穩定度。隨著 8TB  超高容量版本的推出，用戶可輕鬆儲存更多遊戲、影片與多媒體檔案，同時維持系統流暢與高效能輸出，滿足創作與娛樂等多重需求，讓玩家與創作者皆能盡情發揮無限潛能。

Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟提供 1TB 至 8TB 多種容量選擇，並享五年有限保固、免費技術支援。

十銓科技推出TEAMGROUP NV系列M.2固態硬碟最新力作：TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0 固態硬碟，最高達 10,000 MB/s 的讀取速度，無論是大型檔案傳輸、日常工作娛樂需求，或資料備份，都能展現穩定的運行效率，提供高速無阻的效能表現。

十銓科技TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0固態硬碟。
TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0 固態硬碟採用先進 3D NAND 快閃記憶體技術及最新 PCIe Gen5 x4 傳輸介面，讀取速度最高達 10,000 MB/s，提供 1TB、2TB 及 4TB 多種容量選擇，並相容 Intel 與 AMD 最新平台，桌機與筆電皆能靈活運用，兼顧大容量與耐用性。搭載十銓獨家專利石墨烯散熱標籤貼，能有效降低 SSD 運行溫度並提升散熱效率，長時間使用依舊維持卓越效能表現。

TEAMGROUP NV10000 M.2 PCIe 5.0 固態硬碟提供 5 年保固，並支援十銓 S.M.A.R.T. 智慧監測專利軟體【2】，使用者可隨時掌握裝置健康狀態，快速完成設定與檢測，確保安心可靠的使用體驗；並採用可回收環保包裝，通過 RoHS、REACH 等國際環保標準認證。

