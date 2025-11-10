《宿怨》名導在台北看到UFO？ 曝瓦昆菲尼克斯正面三點全裸：他超興奮

以《宿怨》《仲夏魘》等片聞名的好萊塢導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）近日攜最新作《瘋狂小鎮愛丁頓》（Eddington）來台出席金馬影展。金馬執委會提供

以《宿怨》《仲夏魘》等片聞名的好萊塢導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）近日攜最新作《瘋狂小鎮愛丁頓》（Eddington）來台出席金馬影展。他接受媒體聯訪時心情大好，不僅大讚台灣美食「牛肉麵超好吃」，更表示對台灣導演如侯孝賢、楊德昌等人的作品充滿敬意，若有機會也想去九份、牯嶺街繞一繞。

出身新墨西哥州的他，在全場追問是否看過UFO時，否認後又搞笑表示：「我昨晚在台北的旅館有看到UFO」，在全場驚呼之後才笑稱是開玩笑的，幽默感十足。

瓦昆菲尼克斯「毫無保留全裸」導演嗨曝：他超興奮

《瘋狂小鎮愛丁頓》堪稱亞瑞阿斯特從影以來格局最大的一部作品，卡司陣容豪華，集結了《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、《樂來越愛你》艾瑪史東（Emma Stone）、《貓王艾維斯》奧斯汀巴特勒（Austin Butler）以及《曼達洛人》佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）同台飆戲。亞瑞誇讚這幾位大明星私底下都「超親切、沒架子」，並說：「雖然不是每個大明星都這樣，但我很幸運他們都非常好相處。」

談到拍攝細節，亞瑞阿斯特更爆料，這次與他二度合作的瓦昆菲尼克斯在片中有「正面全裸鏡頭」。被問到瓦昆是否排斥，導演則笑到合不攏嘴，直言：「他完全不排斥，還很興奮！」並透露這是瓦昆菲尼克斯「第一次毫無保留的全裸演出」，更打趣表示「大家可以期待一下」。

瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在《瘋狂小鎮愛丁頓》（Eddington）中有正面全裸鏡頭。金馬執委會提供

導演自嘲觀察網路社群：發現社會越來越糟糕

亞瑞坦言自己是「電影信徒」，堅持看電影要進戲院，但他也感嘆現在許多人只是為了「炫耀看過電影」，而非真正熱愛藝術。對於網路焦慮與社會對立，他指出電影探討了政治極化、族群對立等議題，認為疫情過後，社會的分裂更為明顯。

他幽默自嘲自己雖然有社群帳號，但只拿來瀏覽不發文，笑稱：「原本想觀察世界有多糟，結果發現更糟了。」這位被譽為「恐怖片大師」的導演，最後被問及拍片秘訣時，則笑稱沒有：「我只是太焦慮、太投入角色而已。」



