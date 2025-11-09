《宿怨》名導自爆來台驚見UFO！影帝新片全都露爆料「他很興奮」

金馬影展瘋狂小鎮愛丁頓導演亞瑞阿斯特星光舞台活動(記者王文麟攝)

〔記者許世穎／台北報導〕《宿怨》、《仲夏魘》名導亞瑞阿斯特帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》出席金馬影展，今(9)日受訪時透露對台灣印象極佳，「台灣真的很美麗，有很多好吃的食物，街道也很特別」。在新墨西哥州長大的他被問到是否曾見過UFO笑著否認，接著卻說：「不過我昨晚在台北的飯店有看到。」看到全場驚呼才說：「我開玩笑的啦。」相當幽默。

導演阿斯特直說自己非常喜歡侯孝賢、楊德昌與蔡明亮等導演，更點出喜愛《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》和《河流》，也對台灣新電影如數家珍。他說這次來台已品嚐了牛肉麵，也有抽空去夜市逛，還笑言「但可能中午吃太飽了，所以去夜市沒吃什麼東西，可能會再去！」更說若有空也想走訪九份與牯嶺街。

新片《瘋狂小鎮愛丁頓》集結奧斯卡帝后瓦昆菲尼克斯、艾瑪史東，以及佩德羅帕斯卡、奧斯汀巴特勒等人一同演出，阿斯特大讚幾位大明星都非常好相處，「雖然不是每個大明星都這樣，但我很高興他們都有這樣的特質」。他繼《寶可噩夢》後再度與瓦昆合作，直言彼此默契極佳。提到瓦昆在片中全裸演出打趣表示：「他很興奮！」更說這是瓦昆首次「全見」，「他的OO滿不錯的！」

該片堪稱阿斯特至今規模最大、議題最廣的作品，透過小鎮的政治對立映照疫情後的社會撕裂，他形容疫情後，社會對立越來越嚴重，忍不住表示：「對於國家領袖來說，不應該激化這樣的對立，顯然很多的政治人物並沒有做到這件事。」

阿斯特指出早在2020年便想拍與疫情相關的題材，但後來決定聚焦人際互動的變化，「我想探討的不是疫情，而是疫情時期的人際現象。」他認為個體往往正常，群體卻可能引發焦慮與衝突。他打造出「反西部片」風格，藉由描寫陰暗的美國歷史反映現今社會，「這也是呈現出現在的美國社會，我們原本的體制正在崩解，現在則要重新打造一個體制。」

先前阿斯特因《寶可噩夢》接受本報專訪時提到對科技發達的隱憂，更說「網路正成為人類歷史上最糟糕的事情之一」。此次《瘋狂小鎮愛丁頓》也探討了網路焦慮，他坦言自己有社群帳號卻不發文，只是瀏覽，「原本想看看現在社會的狀況有多糟糕，結果發現越來越糟糕了。」

身為「電影的信徒」，阿斯特仍堅持觀影應回歸戲院體驗，他說剛看到短影音或電影片段變成迷因也感到不習慣：「但是讓大家能快速發現這部電影的存在也是好事，只是很可惜沒辦法去接觸以及感受藝術。」感嘆現今許多人分享看電影變成一種「炫耀」，而非真心討論作品。

阿斯特昨晚已有出席映後座談會影迷，他盛讚台灣影迷的提問聰明又深入，是他在其他影展少見的經驗，尤其有不少問題都是過去沒被問過的。他笑說自己本身就是個焦慮的導演，也很擅長拍攝焦慮的角色，被問訣竅則幽默回答：「我就只是沉浸在角色裡頭而已。」

