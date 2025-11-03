宿舍之亂2／陽明青棒專款「3月花200萬」 付36萬倒垃圾卻沒錢買礦泉水
台北市陽明高中青棒隊是當地棒球名校，卻因校隊宿舍「無預警解散」而引發家長不滿，家長更發現，棒球隊專款5月中結餘還有220多萬元，卻在2個半月內迅速花用，到8月初僅剩不到20萬元，當中包含約60萬元的體育用品，還有36萬元的「垃圾清運費」，棒球隊經費則是捉襟見肘，不但礦泉水得家長捐贈，去宜蘭比賽還險些「當天來回」，也讓家長對經費支出提出質疑。
據了解，陽明高中青棒隊近年表現亮眼，還培育出多位職棒選手，陽信銀行每年贊助110萬元作為選手的逐夢基金，加上教育局的400萬元補助，以及家長和後援會的捐款，球隊每年可用經費約為700萬元。
而陽信銀行的捐款中明訂要做為青棒隊專款，當中更包含學生住宿和水電費用的補貼，但在原先的總教練李杜宏退休後，球隊遲遲未與球隊宿舍房東簽訂合約，房東無奈之下於6月底收回房子，學生們被迫「捲舖蓋走人」，家長這才驚覺原來宿舍並非學校所設立，仔細看完棒球隊帳目後更是一頭霧水。
根據陽明高中棒球隊專款明細，球隊5月中的帳目上還有約220萬元的節餘，但5月開始便花錢如流水，直到8月4日帳目中僅剩18萬元，支出項目包含教練薪水、交流賽費用，以及多筆共計約60萬元的體育用品花費，數字最龐大且讓家長最疑惑的，則是超過36萬元的棒球隊垃圾清運費。
「學生比賽都沒錢了，為什麼還要把錢拿去清垃圾？」家長阿鴻質疑，球隊開學後處處捉襟見肘，隊員比賽時的礦泉水要家長捐贈外，更一度傳出去宜蘭比賽因沒錢住宿而要「當天來回」，3天賽程都得往返奔波，最終是家長會協調預支款項，才讓學生們免受舟車勞頓之苦。
「我們更想問的是，既然有錢，為什麼不幫助外縣市學生的住宿問題？」阿鴻說，球隊約有半數球員來自外縣市，部分學生住在熱心家長租賃的校外宿舍，卻於日前傳出賭博情事；另一部分學生則是在每日往返通勤4、5小時，開學後才在李杜宏的協調下住回原本宿舍，但因沒簽定合約，房東是「友情贊助」而未收取任何費用，也讓學生們處在不知何時得離開的隱憂中。
阿鴻無奈表示，家長最大希望僅是孩子可以好好打球、專心練習，而不是每日花上大半天在通勤，連睡飽都是奢望，期望校方能協助解決球員的住宿空間，讓學生們能無後顧之憂的在賽場上大放異彩。
陽明高中校長蔡哲銘表示，學校一直都沒設有宿舍，而棒球隊因練習需求，確實有在外租賃空間，但如今因意見不同，有兩派學生住在不同的地方，而校方在現實考量下確實沒有宿舍，也尊重學生和家長的選擇。
至於經費部分，蔡哲銘提到，棒球隊經費一直是由家長會管理，學校無法支配，而球隊確實存放大量舊物堆積，校方有建議球隊清理，經家長代表會討論後決議支出這筆經費，球隊財務也沒有受到影響，至今不曾有賽事因財務問題而無法參加。
