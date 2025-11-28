宿舍殘忍虐貓案真相反轉！男星崩潰哭到失聲 「驚人內幕」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

節目談宿舍虐貓案，夏浦洋(左起)、沈駿、林輝瑝誰是兇手？(圖／小公視提供）

最新一集拋出校園「宿舍虐貓案」，開場就讓觀眾心臟爆擊。宿舍人氣橘貓命喪頂樓，現場不但血跡斑斑，貓罐頭也倒地四散，殘忍程度瞬間引爆網友公憤。節目卻在推理過程中一路反轉，不只追兇，更挖出三名少年背後壓到極限的情緒裂痕。本集邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任NPC與學生即興互動。三人被問到「到底誰是兇手？」都直呼這次錄影難度爆表，更意外觸動情緒。

夏浦洋表示自己比較雞婆 反而常被罵幫大家背鍋。（圖／小公視提供）

夏浦洋這次與學生密集互動，完全被年輕人的能量感染：「很開心看到學生的熱情、直覺、不服輸，而且他們都很尊重彼此的想法。」談到青少年排解憤怒，他強調「一定要找到一個自己的興趣，甚至變成專長。當你有熱情、有成就感，情緒自然會被消化。」至於是否有旁觀者經驗，他笑說自己根本不可能旁觀：「我比較外向、雞婆，看到事情一定會跳出來，所以反而常常被罵、幫大家背鍋，但沒關係啦哈哈。」



沈駿這次《成仁高中偵探社》飾演內向、膽怯、被懷疑的少年角色，需要長時間壓低能量、保持憂鬱狀態，加上連續多場哭戲，對他來說是難得的高難度挑戰。他坦言：「應該是我人生哭最慘的一場戲。」談到劇中角色面對痛苦時曾想「死比較不痛」，沈駿則表示：「如果我是旁觀者，沒有資格提醒或勸說，只希望世界少一點霸凌、多一點關心。謝謝這個角色讓我理解。」

