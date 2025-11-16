宿舍濕氣大爆發！除濕袋吊掛一週全是水 她驚：這麼卷

北部地區宿舍濕氣問題嚴重，引起學生族群廣泛共鳴。一名大學生近日在Dcard平台分享，宿舍濕度過高導致衣櫃發霉，購入吊掛式除濕袋應對。令她意外的是，短短一週時間，除濕袋內就集滿大量水分，讓她驚訝表示：「現在的除濕包都這麼卷嗎？」

北部地區宿舍濕氣問題嚴重，不少學生會使用除濕包。（圖／翻攝自Dcard）

這位學生表示，原本選購該款除濕袋是看中其「海洋香味」，希望同時能為衣櫃增添香氣。貼文發布後，引發網友熱烈討論，不少人分享使用經驗。有網友建議：「吊掛式容量太小，建議改用盒裝的，效果好很多。」也有人分享慘痛教訓：「用過一次，結果滴水滴在衣櫃裡，差點哭出來。」更有使用者提醒，袋子破裂的風險不容忽視，「那個液體有腐蝕性，小心家具真的會受損。」

對於吊掛式除濕袋的實用性，網友意見兩極。部分人直言：「這種除濕袋根本智商稅。」但也有居住在北部地區的網友認證它是「生活必備良品」，特別是在基隆、北海岸等高濕度區域，有網友笑稱：「我都至少放兩包。」不過也有實用派網友建議，若長期面臨濕度過高問題，與其反覆購買除濕袋，不如一次投資除濕機，「花點錢一次解決問題，空間不會再發霉。」

面對北部地區難以擺脫的濕氣問題，學生族群在有限預算下，需權衡不同除濕方式的成本效益。無論是選擇袋裝、盒裝除濕產品，還是直接購入除濕機，都各有支持者，反映出不同居住環境與經濟考量下的生活智慧。

