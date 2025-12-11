宿舍藏CO危機！彰化消防突襲檢查 熱水器「放這裡」恐喪命

彰化縣消防局近日針對彰師大學生宿舍進行熱水器安全檢查，發現部分住宿環境存在潛在一氧化碳中毒危險！檢查結果顯示，有些學生宿舍已將瓦斯熱水器改裝為電熱水器，大幅降低中毒風險；然而也發現部分住戶的熱水器安裝位置不當，如屋外型熱水器安裝在通風不良的後陽台，或窗戶開啟不足等，都是導致一氧化碳中毒的主因。消防人員呼籲，屋外型熱水器必須安裝在室外通風良好處，若想增加安全性，建議安裝強制排氣型熱水器。

宿舍一氧化碳危機！彰化消防突襲檢查。(圖／TVBS)

一氧化碳中毒事件頻傳，彰化縣消防局近日針對彰師大學生校外宿舍進行熱水器安全檢查，發現部分住宿環境存在潛在危險。檢查結果顯示，有些學生宿舍已將瓦斯熱水器改裝為電熱水器，大幅降低一氧化碳中毒風險；然而也發現部分住戶的熱水器安裝位置不當，如屋外型熱水器安裝在通風不良的後陽台，或窗戶開啟不足等情況，這些都是導致一氧化碳中毒的主要原因。

熱水器安檢揪隱患 後陽台「這樣裝」恐致命。(圖／TVBS)

消防人員在一棟三層樓的學生宿舍進行檢查，這棟宿舍每層有3戶，共住有9位學生。檢查人員使用梯子打開天花板查看熱水器安裝狀況，發現整棟宿舍已全部改裝為電熱水器，不再使用瓦斯熱水器，因此消除了因燃燒不完全產生一氧化碳的風險。彰化縣消防局災害預防科人員表示，這些學生宿舍以前使用的是瓦斯熱水器，後來改裝為合格的電熱水器，大大提升了安全性。彰師大每學期都會巡視校外住宿生，並建議學生租住有合格標章認證的宿舍，這9位學生的住宿環境符合安全標準。

然而，在學校附近住的一位非學生居民家中，熱水器安裝位置就存在明顯問題。彰化縣消防局災害預防科人員指出，這位住戶使用的是屋外型熱水器，雖然安裝在後陽台看似戶外位置，但陽台幾乎緊貼隔壁的牆面，只露出一條縫能看到外面，加上晾掛衣物且沒有強制排氣裝置，存在安全隱患。該屋主也了解到自己家中熱水器安裝不當的問題。

彰師大宿舍安全大體檢。(圖／TVBS)

消防人員特別強調，熱水器使用不當的常見問題還包括窗戶沒開或只開一點點，在通風不良的環境中使用熱水器，絕對是一氧化碼中毒的一大主因。對於正確使用熱水器，消防人員建議屋外型熱水器因為沒有強制排氣功能，必須安裝在室外通風良好的地方。若想增加安全性，可以安裝強制排氣型熱水器，但需要注意排氣管出口到牆面至少要30公分，確保廢氣能順利排出室外。

