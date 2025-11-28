宿舍虐貓案掀網共憤！男星哭到失聲 夏浦洋自曝常背鍋
沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》最新一集播出校園「宿舍虐貓案」，本集邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任 NPC 與學生即興互動，在推理過程中一路反轉，不只追兇，更挖出三名少年背後壓到極限的情緒裂痕。
宿舍人氣橘貓命喪頂樓，現場不但血跡斑斑，貓罐頭也倒地四散，殘忍程度瞬間引爆公憤，三人被問到「到底誰是兇手？」都直呼這次錄影難度爆表，林輝瑝坦言壓力不小：「平常玩密室會好奇 NPC 怎麼引導劇情，沒想到當 NPC 真的很難！」最大挑戰是學生完全不照劇本走。「你不能透露太多，也不能跳出角色，只能在角色裡面找機會推他們一把。」而對青少年排解情緒的建議，他給出務實心法：「生氣沒關係，但不能悶著。先讓腦袋換氣，運動、聽音樂、找朋友聊天都好。情緒降下來，你才有空間去想事情。」
沈駿(左起)、林輝瑝、視網膜、夏浦洋擔任 NPC 與學生即興互動。（圖／小公視提供）
夏浦洋這次與學生密集互動，完全被年輕人的能量感染：「很開心看到學生的熱情、直覺、不服輸，而且他們都很尊重彼此的想法。」談到青少年排解憤怒，他強調「一定要找到一個自己的興趣，甚至變成專長。當你有熱情、有成就感，情緒自然會被消化。」至於是否有旁觀者經驗，他笑說自己根本不可能旁觀：「我比較外向、雞婆，看到事情一定會跳出來，所以反而常常被罵、幫大家背鍋，但沒關係啦哈哈。」
沈駿這次飾演內向、膽怯、被懷疑的少年角色，需要長時間壓低能量、保持憂鬱狀態，加上連續多場哭戲，對他來說是難得的高難度挑戰。他坦言：「應該是我人生哭最慘的一場戲。」談到劇中角色面對痛苦時曾想「死比較不痛」，沈駿則表示：「如果我是旁觀者，沒有資格提醒或勸說，只希望世界少一點霸凌、多一點關心。謝謝這個角色讓我理解。」
節目單位表示：「青少年的情緒沒地方去時，就會變成別人看不見的危險。而我們大人，常常只看到他們犯錯，卻沒看到他們在痛。」節目也再次強調情緒不能轉嫁，更不能傷害生命。依《動物保護法》第25條，故意致動物嚴重殘缺或重要器官損傷者，可處一年以上、兩年以下有期徒刑，並科新台幣20萬至200萬元罰金。
