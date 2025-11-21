宿舍遭爆針孔偷拍！男星突化身「水電工」硬闖現場 受害者全嚇歪

記者蔡維歆／台北報導

Darren還把NPC「突擊盤問技能」點滿，各種靈魂拷問。（圖／小公視提供）

本週案件為男生宿舍驚傳針孔偷拍，攝影機被拆出六顆、主機卻不翼而飛，意味偷拍可能仍在進行中！學生嚇到不敢洗澡、偵探社整組神經緊繃，這次十位學生必須分組行動，深入三大地點調查，包括舍監辦公室破解加密隨身碟、到男生宿舍找針孔、再於交誼廳回推真相。一條密碼一份線索，破不了就等著淘汰。過程中每一秒都緊張到爆，錄影現場彷彿能聽見學生心跳聲。

Darren邱凱偉（左）化身「水電工」協助視網膜偵探團隊破案。（圖／小公視提供）

然而就在大家調查到大腦快燒掉時，誰知道門突然被推開，是「水電工阿欽」登場！沒錯，本集重量級NPC由Darren邱凱偉擔綱，他手拿報修單闖入現場：「咦？你們舍監怎麼好久沒聯絡？是去度假還是出事？」學生瞬間冷汗直流，被迫現場告知偷拍案。Darren：「什麼？針孔？還在錄？夭壽喔這一定要找出來！」瞬間加入調查小隊，甚至陪學生回偵察點重新重整線索，NPC做到這個程度根本是「劇情密碼級SSR」。



雖然笑點不少，但《成仁高中偵探社》本集議題卻完全不輕鬆。刑法第315─1條明訂，無故以錄影、錄音、照相或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、談話或身體隱私部位，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。談及偷拍行為學生也嚴肅表示：「非常噁心低級的行為。」「監視器用在不對的地方，應該把他繩之以法。」主持人視網膜也直言：「有些鏡頭不該存在，有些視線不該出現。發現有不仁不義的事情要挺身。

