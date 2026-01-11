宿霧垃圾山崩塌 菲律賓掩埋場 1 死、逾 38 人失蹤

菲律賓宿霧市前（9）日凌晨一發生「垃圾山崩塌」，掩埋周邊正在作業的工棚與倉庫。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 菲律賓中部宿霧市前（9）日凌晨一處大型垃圾分類處理場發生「垃圾山崩塌」，數以噸計的廢棄物與瓦礫將正在作業的工棚與倉庫徹底掩埋。根據宿霧市政府與警方最新說法，目前已知至少 1 人死亡、7 人受傷，市長坦言恐有多達 38 人仍受困於腐臭的殘骸之下。

據《美聯社》報導，這起事件發生在宿霧市比納利夫村（Binaliw）的一處垃圾分類掩埋場。崩塌發生時，大量垃圾與廢料形成的巨型土丘突然失去穩定，直接壓向場內一棟低矮的作業倉庫。報導提到，倉庫中當時有大批員工正在進行資源回收與分類工作，人員根本來不及逃生，瞬間被埋入深處。

廣告 廣告

目前已知至少 1 人死亡、7 人受傷，市長坦言恐有多達 38 人仍受困於腐臭的殘骸之下。 圖：翻攝自 X

警長馬拉南（Roderick Maranan）也向媒體證實，搜救隊在第一時間救出 8 人，但其中一名女性作業員在送醫途中宣告不治，其餘生還者則傷勢嚴重。馬拉南表示，目前仍不確定災情是否波及周邊民宅。

至於受災規模，警長馬拉南最初引述警方報告稱有 27 人失蹤，但宿霧市長阿奇瓦（Nestor Archival）又指出，雖然已救出 12 人，但仍有 38 人下落不明。

數十名搜救員在殘骸中徒手或利用機具挖掘，試圖尋找更多受困者。 圖：翻攝自 X

而《CNN》報導指出，該垃圾場共有 110 名員工。目前所有搜救隊伍仍冒著二次崩塌的風險持續在場作業，數十名搜救員在殘骸中徒手或利用機具挖掘，試圖尋找更多受困者。

市長阿奇瓦在聲明中承諾，市府將全力投入搜救，並秉持「透明、負責」的態度對受災家屬提供協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

明尼亞波利斯女子遭 ICE 探員擊斃 全美怒吼「廢除 ICE」

川普再威脅格陵蘭 格陵蘭政黨堅拒美國控制