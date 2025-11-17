台灣好報

寂寞星球Lonely Planet：穿越森林阿里山鐵道之旅 感動全球旅人

好報 編輯

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】國際知名旅遊出版社 Lonely Planet 2025 年推出全新力作《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200 條最具代表性之鐵道路線。阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway） 榮耀入選，成為亞洲篇章焦點之一。

書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以篇幅完整四頁專文介紹這條百年森林鐵道的歷史與魅力。作者以第一人稱之旅行敘事角度，描繪從嘉義出發之小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山，展開一段結合自然、人文與情感的旅程。

文中形容阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅展現早期工程技術的巧思，更象徵人與山林共生的智慧。作者以溫柔筆調回顧多年造訪阿里山之記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人的故事，讓這條鐵道不只是交通工具，更是一條通往回憶與心靈之路。

書中特別提及，阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於 2024 年重新通車，象徵臺灣山岳鐵道的重生與再出發。

Lonely Planet 評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是一條足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化之經典鐵道。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet 全球經典鐵道選集，代表其自然景觀與文化價值已受到國際肯定。未來將持續以文化推廣與鐵道保存並行之方式，讓更多世界旅人認識臺灣山林之美，體驗阿里山鐵道之經典魅力。

圖：國際知名旅遊出版社 Lonely Planet 2025 年推出全新力作《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200 條最具代表性之鐵道路線。阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway） 榮耀入選，成為亞洲篇章焦點之一。（記者吳瑞興翻攝）

