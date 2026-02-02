「寄住的心房，開啟創作與駐村的想像」 青年創作成果發表會暨國際駐村交流成果分享會 2026台北國際書展登場

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部於2026台北國際書展期間，推出「青年創作成果發表會」及「國際駐村交流成果分享會」兩系列活動，分別邀請11位獲獎勵青年作家與11位獲文化部補助赴海外駐村的創作者，分享創作歷程、異地生活觀察與跨文化交流經驗，邀請讀者與有志創作的新秀一同走進「寄住的心房」，開啟書寫與駐村的想像。

文化部青年創作獎勵計畫自106年開辦，提供創作者實現創作夢想的舞臺，至今已獎勵超過300件作品，多部作品獲獎項肯定及跨域應用。如楊双子《臺灣漫遊錄》獲2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎、英譯本為首次獲2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎的臺灣作品，並於2025年再獲美國亞洲協會首屆「夏白芳圖書獎」翻譯文學獎；連明偉《槍強搶嗆》獲2025年臺灣文學獎金典獎及2026台北國際書展大獎小說獎首獎等。

廣告 廣告

本次「青年創作成果發表會」自2月3日起登場，以「寄住的心房」為共同主題，從「房間」意象出發，延伸為創作者安放書寫與想像的「心房」，串連各場講座內容。

包含《安那其的黑色流星》作者童育園談「台灣無政府主義的時代以及群像」；《降落練習》作者楊若榆與《這不是火箭科學，是青春啊》作者Ami亞海談屬於臺灣的青春成長敘事；《蟬鳴與魚夢》作者汪恩度分享家族敘事；《流向昨日的海風》作者蔡宜汎，以「小說如何重建記憶」談島嶼族群的虛與實；《長女病》作者張慧慈分享跨世代／跨階層的長女（們）鬼故事。《臺北是我的夢幻島》作者熊一蘋分享非臺北人的臺北冒險；林佩妤《噤飛》談小說如何再現黑蝙蝠中隊；《斯德哥爾摩情人》作者蕭辰倢與《湖底村異聞錄》作者洪碩鴻談論臺灣風土如何克蘇魯與科幻；《槍強搶嗆》作者連明偉以「如何書寫地方政治文化」帶讀臺灣獨有的地方政治敘事。

「國際駐村交流成果分享會」則於2月4日起登場，邀請11位獲文化部補助至國外駐村的創作者，分享其在異地生活與創作的所見所感，包括赴美國聖塔菲及英國灣園駐村的謝宜安、陳育萱；美國佛蒙特及愛荷華駐村的劉梓潔、瀟湘神、許恩恩；德國駐村的小峱峱、HOM；赴西班牙「談論藝術」藝術村及法國布洛瓦駐村的劉倩帆、房瑞儀，以及法國安古蘭漫畫城駐村的JULAI、葉馨文，帶來精彩的駐村經驗分享。

劉梓潔、瀟湘神與許恩恩分別以美國佛蒙特與愛荷華的駐村經驗為題，從駐村前的準備與在地交流談起，分享駐村經驗的文化異同及文化對照；謝宜安與陳育萱則以「聖塔菲的公車與灣園的魚販貨車」為引，從交通與日常觀察切入，帶領讀者看見不同城市生活節奏中的文化差異；漫畫領域部分，小峱峱、HOM以「漫畫家的德國棲居日記」為題，分享在德國的駐村經驗影響各自的漫畫創作；劉倩帆與房瑞儀分享西班牙「談論藝術」藝術村及法國布洛瓦駐村經驗，並聚焦駐村期間參與國際漫畫節的見聞；JULAI與葉馨文則從法國安古蘭漫畫城出發，分享小鎮風景對創作靈感的觸發，以及當地「作者之家」策展空間的觀察與體驗。

創作者將異地生活的撞擊與觀察轉化為創作養分，歡迎對青年創作、國際駐村與跨文化交流有興趣的讀者把握機會參與。各場次資訊及文化部文學創作獎勵計畫，詳見「文學創作出版主題網」與「文學創作出版媒合平台」粉絲專頁。

【各場次資訊】

一、青年創作成果發表會

【場次一】台灣無政府主義的時代以及群像

講者：童育園

對談人：楊翠

時間：2/3（二）16:45-17:45

地點：臺文館展位短講區

【場次二】火箭升空、旋轉落地：屬於台灣的青春成長敘事

講者：楊若榆、Ami 亞海

主持人：謝凱特

時間：2/4（三）11:45-12:45

地點：台北世貿一館2F黃沙龍

【場次三】夏日蟬鳴裡的家族敘事

講者：汪恩度

主持人：謝凱特

時間：2/4（三）13:00-14:00

地點：臺文館展位短講區

【場次四】島嶼族群的虛與實：小說如何重建記憶

講者：蔡宜汎

主持人：謝凱特

時間：2/4（三）14:15-15:15

地點：臺文館展位短講區

【場次五】技藝與史料：小說《噤飛》再現的黑蝙蝠中隊

講者：林佩妤

主持人：朱宥勳

時間：2/4 (三) 16:45-17:45

地點：臺文館展位短講區

【場次六】跨世代／跨階層的長女（們）鬼故事

講者：張慧慈（小花媽）

對談人：盧建彰

時間：2/5（四）11:45-12:45

地點：台北世貿一館2F黃沙龍

【場次七】Lost in 臺北這座夢幻島的中心

講者：熊一蘋

對談人：林巧棠

時間：2/5（四）13:30-14:30

地點：台北世貿一館1F直播室

【場次八】臺灣風土如何克蘇魯？如何科幻？

講者：蕭辰倢、洪碩鴻

對談人：何冠龍

時間：2/5（四）16:30-17:30

地點：台北世貿一館1F直播室

【場次九】一張票，一世情，如何書寫地方政治文化？

講者：連明偉

對談人：陳雨航

時間：2/8（日）10:30-11:30

地點：臺文館展位短講區

二、國際駐村交流成果分享會

【場次一】聖塔菲的公車與灣園的魚販貨車：國際駐村成果發表會

主講人：謝宜安、陳育萱

時間：2/4（三）10:30-11:30

地點：台北世貿一館2F黃沙龍

【場次二】佛蒙特的鬼怪與愛荷華的檯燈：國際駐村成果發表會

主講人：劉梓潔、瀟湘神、許恩恩

時間：2/5（四）10:30-11:30

地點：台北世貿一館2F黃沙龍

【場次三】漫畫家的德國棲居日記：國際駐村成果發表會

主講人：小峱峱、HOM

時間：2/7（六）10:30-11:30

地點：臺文館展位短講區

【場次四】安古蘭漫畫城與「作者之家」：國際駐村成果發表會

主講人：JULAI、葉馨文

時間：2/7（六）20:30-21:30

地點：臺文館展位短講區

【場次五】國際漫畫節裡的台灣：國際駐村成果發表會

主講人：劉倩帆、房瑞儀

時間：2/8（日）18:00-19:00

地點：臺文館展位短講區