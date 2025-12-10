寄信1規定實施20多年 還有人不知 做錯害延後送達

到郵局寄信或文件，別以為封口用什麼工具都行。一名網友寄信時，被櫃員提醒不可使用釘書機封口，感到十分驚訝，貼文引起熱議。事實上中華郵政官網早已明確規定，各類郵件皆不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂，若封裝不合規定，導致機器無法分揀，信件會延後寄達。此外，不使用釘書機也能避免人員受傷，有郵件處理人員就留言表示，自己就被信封上的訂書針割傷。

一名網友在社群平台Threads上發文表示，去郵局寄信，被櫃員提醒才知道原來信封不可以用釘書機封口，只能使用膠帶或膠水，驚訝地表示「現在才知道有這項規定」。

貼文引起熱論，不少人認為這是基本常識，且規定至少有20年以上，「制式信封上面都有寫這個規定」、「不止郵局，郵筒也不行」、「以前用釘書機櫃檯會罵人」、「會讓信件自動分類機器卡住」、「怕被釘書針刮傷輸送帶，郵局很早就這樣規定，我知道至少20幾年了」。

此外，使用釘書針若沒釘好，也可能弄傷郵政窗口人員，「身為郵件處理的人員，我今天就被釘針割到」，也有人分享「因為訂書針容易弄傷雙手，要拆信和掃描信件存檔的時候會很不方便，所以我們公司的信件都是貼膠帶和塗膠水來封住信封袋」。

根據中華郵政官網「國內函件業務說明」，各類郵件皆不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂，除了明信片、硬紙片做成的印刷物及成捲的文件外，其餘函件都得裝入封套並密封交寄，否則會影響機器分揀，最後只能改用人工處理，延後送達。

