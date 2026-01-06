寄居蟹失蹤1個月！趴櫃底撿玩具驚「無殼巨獸」衝出 他崩潰：童年陰影

生活中心／綜合報導

一名網友日前在社群平台分享一則令人毛骨悚然的童年回憶。（圖／翻攝自Threads @alphaphobia 授權提供）

一名網友日前在社群平台分享一則令人毛骨悚然的童年回憶。該網友幼時吵著要長輩購買寄居蟹，不料飼養隔天寵物便離奇失蹤，原以為是遭家人丟棄，未料一個月後竟在家中櫥櫃下發現牠的蹤影。此時的寄居蟹不僅存活，體型更暴風成長如包子般大，且呈現「裸體無殼」狀態，恐怖景象讓他當場嚇壞，至今仍是揮之不去的陰影。

原PO社群平台「Threads」上發文並自行繪圖指出，小時候校門口常有販賣蠶寶寶、白老鼠等小動物的攤販，某次他吵著要阿公買了一隻要價50元的寄居蟹。雖然阿公回家後被媽媽碎唸了一頓，但他仍相當開心。沒想到隔天寄居蟹突然消失，年幼的他認定是媽媽趁機丟棄，為此還一度憤而決定當個「叛逆小孩」拒絕吃飯，結果換來一頓責罵。

事情經過約一個月後，原PO為了撿拾滾落到菜櫥底下的玩具小汽車，趴在地上往深處探看，竟在陰暗角落看見那隻以為已經死去的寄居蟹。令他驚恐的是，這隻寄居蟹已經沒有外殼，身體長大到如同一個包子般大小，拖著一段半透明的尾巴，並以超高速向外衝出。

原PO本以為寄居蟹被媽媽丟掉，甚至因此鬧絕食。（圖／翻攝自Threads @alphaphobia 授權提供）

這段經歷成了原PO的童年陰影。（圖／翻攝自Threads @alphaphobia 授權提供）

原PO當場嚇得跌坐在地，急忙向大人求救，描述看到「超大寄居蟹」，但家人對此說法置若罔聞，僅認為孩子是被「煞到」或受驚，甚至議論著帶去收驚。這段經歷讓原PO留下了深刻的「寄居蟹恐懼症」，在那之後很長一段時間，都會做惡夢夢到那隻巨大的裸體寄居蟹跑來找他玩。

這篇圖文PO出後，隨即引發不少網友熱議，同時分享類似的童年陰影，「我的是已經逃跑了！！但是半夜總是會拖著殼喀喀的撞擊聲出來找食物！！小時候嚇爛！！覺得我沒照顧好牠！！要來找我復仇！」「你讓我想起了小時候把螯蝦跟巴西龜養在一起，結果螯蝦把巴西龜的頭剪掉（好可怕」、「我小時候買了烏龜回家，一個月後就找不到了，再三年後家裡換冰箱，在冰箱後面找到了龜殼」。

