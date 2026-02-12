寄律師函要求解約！簡嫚書喊話《世紀血案》：若未回覆將提告

簡嫚書主演的國片《世紀血案》，取材自林義雄一家過去曾經歷的悲劇「林宅血案」，因未獲得當事人授權就開拍而引發爭議，網上更掀起一波抵制浪潮。簡嫚書日前與其他演員發布聯合聲明後，今（12）天她再度發聲，要求製作方確認已合法解約，若仍未收到對方回覆，將進行後續提告。

簡嫚書在聲明中表示，她於2月7日發出個人聲明後，已和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力對製作方做出實際抗爭動作，阻止電影《世紀血案》以任何形式露出，並在2月9日已透過律師寄出兩封「律師函」給對方，正式通知解除雙方的合約關係。

簡嫚書提到，她在當日就收到郵局方成功送達的回執，確定對方已收到自己發出的律師函，函中有告知製作方在五日內，以書面方式回覆確認「演員聘任合約書」已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品，但截至目前為止尚未獲得製作方的回覆。

簡嫚書喊話，倘若明天仍未收到回覆，她將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序，明天就是「律師函」的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。她也強調，自己身為主要演員之一必須當責，阻止錯誤的事繼續下去，讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放，承諾自己會持續積極行動，絕不卸責。

責任編輯／馮康蕙

