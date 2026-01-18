（圖／本報系資料照）

藻礁聯盟日前於立法院揭露，第三天然氣接收站工程造成海流改變、漂砂沉降使藻礁生態系崩壞，一級保育類柴山多杯孔珊瑚於G1區疑似死亡及死亡數量逼近六成，G2區也有超過三成；經濟部、中油隨即回應，近期調查結果與近3年同期調查相當，駁斥環團指控，雙方擬於2月4日大退潮期間聯合場勘。

事實上，三接工程從108年就開始填土、棧橋、基樁與海事等作業，民間團體即多次提出警告，而在多年之後，方證實長久以來的擔憂。然而，正是因為自然系統的「恢復力」、藻礁生態系所具備的「韌性」，使三接工程帶來的衝擊，無論是漂砂、海流、物理損害等都不易論證，難以在短期內看到系統崩壞；生態調查或許可以算出數量，但系統、個別物種的健康度，仍不易判斷，使行政、開發單位傾向做出最有利於當下、有利於政治，而非未來世代的決定。

這是所有涉及自然開發案的軟肋，公地的悲劇，在行政一意孤行的情況下，如需翻轉，唯有寄望司法，可得矯正。司法是否有力量？不同法系、不同社會經濟條件、不同歷史文化背景的國度，都曾見證環境高光時刻。

為了保護美國紐約哈德遜河的景觀利益、魚類生態，纏訟15年後，1980年電力公司與環保團體簽訂著名的「哈德遜河和平條約」，捨棄建造巨型水電站的計畫（暴風王山案）；為了抑止森林濫伐，1993年菲律賓最高法院判決，參與庭審法官，幾乎全數同意、確認「健康、平衡的生態環境」是被司法保護的權利，國家只是受託管理者（trustee），應考量未來世代權益（歐博薩案）；為了強化減碳義務，2019年荷蘭的最高法院判決，認定國家對氣候變遷「不作為」即是侵害人權，把自然保護升格為國家義務（烏爾根達案）。

就此，法律必須學會如何面對自然的不確定性、跨世代風險與不可逆轉的損害，關注脈絡、程序、衡量與彈性，要求權力者說明理由，而非僅僅服從於缺少環境視野之條文。

在現代信仰誕生之前，人們崇敬自然，認為世界的神靈們寄宿在戶外，在人類所知的壯闊之處。如同西元一世紀博物學家老普林尼所說的「神靈居住的第一廟宇」，古羅馬人將這些地方用石頭標記出來，免受干擾。如何重拾這份親敬自然之心，司法可以扮演角色。

在台灣，有390萬人已站出來，承認藻礁與其所代表之自然價值。期待台灣司法的環境高光時刻盡速到來，成就指標性、足供各國參酌的經典判例。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）