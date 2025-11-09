寄杯優惠來了！超商咖啡買11送11 連2天「第二杯10元」
週一上班不憂鬱，萊爾富11/10、11/11推出大杯美式、拿鐵同品項第2杯10元優惠。此外，7-11 OPEN POINT行動隨時取寄杯特大美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5，優惠只到11/12。
7-11
全民普發1萬元，放大用更聰明！7-ELEVEN限時加碼優惠開跑，11/5～12/9 ，買1000元放大隨取卡回饋120元，拿這張放大隨取卡，11/5-11/10買超划算，CITY CAFE濃萃美式(大)／拿鐵(大) 買2送2、買2送1；CITY TEA小葉奶茶／奶青買2送2；CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶買2送2。
7-ELEVEN DAY 購物節全面開跑！11/5～11/10限時6天，CITY指定品項任選2件79折或4件75折。
OPEN POINT行動隨時取，11/3~11/12特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5、琥珀小葉奶茶、梔子花乃清任選買11送11；特選美式/拿鐵任選16杯只要711元、西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選13杯只要711元；黑糖珍珠撞奶18杯只要711元。
即日起~11/11，CITY TEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)
全家
全家超商隨買跨店取，史上最狂雙11優惠來了！114/11/8-11/11單筆滿111元就有機會獲得10萬旅遊金加碼111杯Let’s Café大杯經典拿鐵。Let‘s Café最高省704元，經典美式(中杯，冷熱不限) 50杯、經典拿鐵(中杯，冷熱不限) 40杯、經典美式(大杯，冷熱不限) 40杯、經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 33杯，同品項只要1111元。另外，Let’s Tea最高省729元、40元系列 46杯、55元系列 33杯、65元系列 28杯，同品項只要1111元。
11/17至12/31到全家ATM現領普發一萬，即刻獲得商品優惠券（小白單），可兌換Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，等優惠商品。
Let's Tea焙茶拿鐵10/29~11/11第二杯10元(2杯75元)。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
11/10、11/11上班應援日，大美式/大拿鐵(冰熱任選)同品項第2杯10元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
OKmart
即日起至2025/11/12，楊枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）
全聯福利中心
全聯小時達「分批取」11/8－11/11，4天限時加碼，OFF COFFEE精品美式50杯一組下殺1111元，平均每杯不到22.3元；小農拿鐵一組35杯，等於平均每杯不到31.8元，自帶杯還可再享5元回饋。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
延伸閱讀
「葉克膜之父」巴列特家中病逝 享壽86歲
新北驚見「連人帶車墜谷」！慘狀直擊
鳳凰北轉襲台！11縣市暴風侵襲率破80% 最快午後海警
其他人也在看
雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！ 活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！Yahoo好好買 ・ 21 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
比雙11更划算！誠品舊書拍賣11/7登場 10萬件好物最低1折起、6本書500元超好入手
年終最強折扣開跑！誠品書店年度最大舊書拍賣會11月7日起於台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，一次祭出超過10萬件超值好物，不僅圖書、雜誌全面出清，還有文具、居家用品、親子玩教具等最低1折起，比雙11還划算，想替家裡添購小物、幫孩子挑書或搶聖誕禮，都能一次買齊。姊妹淘 ・ 12 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 1 天前
比雙11更殺！誠品萬件商品1折起 博客來加碼送萬元搶客
普發1萬話題正熱，博客來與誠品順勢點燃雙11購物熱潮，誠品喊出比雙11折扣更划算的優惠，包括萬件文具禮品等最低1折起；博客來不甘示弱，同樣祭出全站萬種商品最低1折起迎戰，消費還有機會抽萬元全商品電子禮物卡。中時新聞網 ・ 15 小時前
關西賞楓3萬有找、首爾滑雪1.35萬起 ITF旅展旅行社破盤價搶客
2025ITF台北國際旅展昨（8）日人潮爆滿，民眾熱情搶購年末與明年九個連假的各式旅遊商品。大會舞台與各單位舞台活動輪番登場，今（9）日中華航空邀請理想混蛋帶來精采演出，吸引滿滿粉絲到場支持，下午還有MAMAMOO+與幻藍小熊登場。隨著展期進入最後兩日，各參展單位火力全開，祭出年度最優惠價格，讓民眾買得盡興、買得超值。中時財經即時 ・ 18 小時前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 16 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 12 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 10 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 16 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 21 小時前