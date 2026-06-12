寄物櫃一位難求！京都站寄送服務14:00截止，晚到只能自己扛！行李問題竟成規劃行程意想不到的大關鍵

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文/陳玉婕

去京都旅遊最浪漫的想像，應該是穿著和服在古街漫步吧？但現實往往是你拖著28吋裝滿戰利品的大行李，在巨大的京都車站裡，瘋狂尋找早就被鎖上的置物櫃，走到滿頭大汗。

京都站雖然大，但做為全球觀光客的匯集點，站內的寄物櫃在旺季幾乎是「秒殺」等級，連投幣孔都沒機會看到。

這時候，"CarryService"(Crosta)服務就是你的救星！這個櫃檯位在車站地下1樓中央口旁，除了提供臨時存放行李（每件約¥800/天），還有一個最神的功能叫做「行李寄送到飯店」。一件行李只要約¥1000，你出站後直接交給他們，行李就會在傍晚被送達你入住的京都市內飯店，讓你達成真正的「解放雙手觀光」。

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不過，重點來了！這項服務隱藏著一個致命的陷阱，寄往飯店的收件截止時間通常為14:00。這意味著如果你從大阪或機場出發，抵達京都車站的時間晚於下午2點，這項幫你把行李送往飯店的貼心服務就結束收件了。

此外，若京都站真的全滿，京都中央郵局也有類似服務，但截止時間更早（12:00）。大家一定要把這些關鍵時間標註大在你的記事本上，別讓行李拖累了你逛古都的好心情！