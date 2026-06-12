寄物櫃一位難求！京都站寄送服務14:00截止，晚到只能自己扛！行李問題竟成規劃行程意想不到的大關鍵
文/陳玉婕
去京都旅遊最浪漫的想像，應該是穿著和服在古街漫步吧？但現實往往是你拖著28吋裝滿戰利品的大行李，在巨大的京都車站裡，瘋狂尋找早就被鎖上的置物櫃，走到滿頭大汗。
京都站雖然大，但做為全球觀光客的匯集點，站內的寄物櫃在旺季幾乎是「秒殺」等級，連投幣孔都沒機會看到。
這時候，"CarryService"(Crosta)服務就是你的救星！這個櫃檯位在車站地下1樓中央口旁，除了提供臨時存放行李（每件約¥800/天），還有一個最神的功能叫做「行李寄送到飯店」。一件行李只要約¥1000，你出站後直接交給他們，行李就會在傍晚被送達你入住的京都市內飯店，讓你達成真正的「解放雙手觀光」。
不過，重點來了！這項服務隱藏著一個致命的陷阱，寄往飯店的收件截止時間通常為14:00。這意味著如果你從大阪或機場出發，抵達京都車站的時間晚於下午2點，這項幫你把行李送往飯店的貼心服務就結束收件了。
此外，若京都站真的全滿，京都中央郵局也有類似服務，但截止時間更早（12:00）。大家一定要把這些關鍵時間標註大在你的記事本上，別讓行李拖累了你逛古都的好心情！
想要知道更多關西旅遊資訊，請參考《京都‧大阪‧神戶攻略完全制霸2026》
其他人也在看
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元，主要買超主動式ETF 00403A以及00981A，合計逾22萬張，另外還青睞航空雙雄華航（2610）和長榮航（2618）；賣超冠軍則為友達（2409）遭砍2.6萬張。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前外資操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
大谷翔平比賽中突傷退外界關注！教頭羅伯斯賽後親吐「最新傷勢狀況」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇今天面對海盜，大谷翔平今天打出雙安，但在7局上遭替換下場，道奇官方稍早證實大谷因為左膝發炎提前傷退，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出最新回應。
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
高雄驚爆登革熱「醫院群聚」 鄰床5人齊發病！疾管署成立機動隊
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄驚爆醫院登革熱群聚事件！疾管署今（12）日表示，指標個案為高雄市三民區70多歲女性，因發燒、頭暈等不適二度去住院，沒想到第二次被採檢確診登革熱第二型，且住院期間相鄰病室也一口氣檢出登革熱陽性確診者4人，研判為一起群聚案件，個案已多達5人，目前感染源不明；疾管署宣布即日成立機動防疫隊支援各項防疫工作。這也是國內時隔...
索馬利蘭駐台代表處遷址！吳志中喊友誼萬歲
[NOWNEWS今日新聞]索馬利蘭共和國（RepublicofSomaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（MahmoudAdamJamaGalaal）致詞表示，台灣...
教召次數改成無上限？苦主「退伍12年被召6次」崩潰發文…後指部回應曝
近日有民眾發文抱怨，表示自己退伍12年被教召4次，理論上教召次數已滿，沒想到今年又被教召，還一次就召14天，他打電話向國防部1985申訴卻被告知，因為缺員需求已取消12年4次的上限，文章曝光後引發網友熱議。對此，後備指揮部回應，目前教召仍維持12年上限4次，相關規定並無更動，對個案狀況不清楚，建議民眾重複確認次數是否正確，或聯絡相關單位協助查詢。
才剛升格新手爸！張書偉涉閃兵開庭公開認罪 妻謝京穎經紀公司回應了
男團「Energy」成員張書偉在5月中迎來雙胞胎女兒誕生，升格新手爸爸。不過他因涉閃兵遭新北地檢署起訴、被求處2年8月徒刑。他12日現身新北地院開庭，公開認錯道歉。對於外界好奇他的近況，對此，張書偉的老婆謝京穎所屬經紀公司做出回應。
歡慶MG在台突破四萬車主里程碑 六月入主直升白金會員享1.5倍紅利回饋
MG Taiwan深耕台灣市場以來，憑藉「超規滿配」的產品實力與誠意十足的購車方案，即將迎來品牌在台四萬位車主的歷史里程碑，這不只是一個數字，更是全台四萬個車主對MG最真實的信任見證。為回饋給廣大消費者的支持，MG Taiwan於六月推出最強夏日購車方案，祭出全車系0利率貸款方案，讓購車門檻有感大降，絕對是今年夏天最不容錯過的入手時機！本月購車不僅享有0利率優惠貸款方案，各車型搭配舊換新補助後更迎來心動起跳價：當家旗艦休旅HS限量絕享價75.9萬起、都會時尚小休旅ZS心動版59.9萬起、以及正七人座G50 PLUS旗艦版98.5萬起，讓輕鬆晉升有車階級。 不只如此，六月入主全車系任一車款，即可…
天橋立驚魂未歇！外國遊客直擊「又有小熊出沒」 緊急封路搜索5小時
日本知名景點、名列「日本三景」之一的京都府宮津市「天橋立」，連日驚傳熊隻出沒的目擊情報，引發當地觀光業與遊客一陣驚慌。繼10日剛捕獲1隻成年亞洲黑熊後，今（12日）早晨又有外國觀光客在步道目擊到小熊蹤跡。京都府隨即緊急全面封閉天橋立內長達2.6公里的松林步道，所幸在歷經員警調動大規模搜索約5小時後，因未發現小熊蹤影，目前已全線解除管制，恢復遊客通行。
中職》劉致榮遭紅襪釋出 葉君璋認為他該回來並透露2019年就跟他聯絡
投手劉致榮遭紅襪釋出，暫時結束美職生涯，昨深夜他在社群平台發文，感謝紅襪讓他圓了小時候到美國打球的夢
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
俄烏深夜互射無人機 俄石化重鎮與烏鐵路設施遭襲
烏克蘭與俄羅斯在週五凌晨爆發激烈無人機互襲。烏軍瞄準俄國石化與汽車工業重鎮，俄軍則鎖定烏國鐵路與電力設施。這場深夜空襲造成雙方皆有傷亡，多處基礎設施受損。
CNBLUE、頑童MJ116、KKBOX風雲榜、KISS OF LIFE、梁文音⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你6/12~6/14
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國人氣樂團CNBLUE前進高雄流行音樂中心，周末兩天熱力開唱。頑童MJ116延續上周的熱情，在高雄巨蛋迎來最後三場巡演。華語音樂年度盛事KKBOX風雲榜也於本周六登場，除了有東海、QWER、LNGSHOT等韓國卡司，還有盧廣仲、韋禮安、曾沛慈等多組華語歌手接力熱唱。韓團KISS OF LIFE也將來台舉辦粉絲見面會、梁文音則在Legacy Taipei帶來多首經典歌曲。此外，還有鄭興、白吉勝、李昌燮、米倉千尋等⋯本周演唱會決定好要去哪一場了嗎？