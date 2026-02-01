寄生上流坑貴婦／自稱瓊瑤、趙薇「御用造型師」 他混跡上流狠坑12貴婦

S小姐攤開厚厚一疊資料，其中包含對方親筆寫下的自白悔過書。保護當事人，圖片經變裝處理。（吳苡辰攝）

貴婦名媛圈驚爆連環詐騙案，自稱以電影《父子》奪下2006年金馬獎最佳造型設計獎的男子杜叙中，涉及十多起詐騙案。受害人S小姐向本刊指控，杜男不僅標榜是知名影視製作人瓊瑤、女星趙薇的御用造型師，更宣稱熟識鞏俐、林青霞等國際一線影星，騙取名媛貴婦信任，受害人直到杜承接專案遲遲無法交付，才發現被騙。「他混跡上流社交圈行騙，時間長達十餘年，詐騙金額高達數千萬元，至少有12位名媛貴婦受害。」受害者S小姐氣憤地說。

「付了四百多萬的裝潢費，說要支付木工、水電費用，連衛浴、沙發、冷氣的錢我都付了，結果過了一年多，什麼都沒做。」坐在台北東方文華酒店1樓咖啡廳內，打扮亮眼、氣質優雅的S小姐，拿出一疊疊整理好的資料，以及詐騙嫌犯杜叙中親簽的悔過書出面向本刊指控，「造型師杜叙中信誓旦旦地說，自己曾幫某建設集團兒媳、電視台董娘等人操刀裝潢，要我把房子放心交給他，保證四個月完工，結果陸陸續續付了428萬元，至今卻仍是毛胚狀態。」

S小姐口中的詐騙嫌犯杜叙中，涉及國內上流社交圈十多起詐騙案，受害的包括名媛、貴婦、網紅、醫師、醫師娘、藝人、財經圈名人，甚至有國內大型建設集團兒媳婦、知名飯店二代，以及知名電視台老闆娘等人，詐騙金額高達數千萬元。

有網友於2025年9月在臉書社團「全台拼板欠錢不還黑名單」貼文，指控杜叙中欠款未還。（翻攝全台拼板欠錢不還黑名單FB）

為何杜叙中能如此神通，詐騙這麼多名媛貴婦？S小姐直言，他就是不斷秀出自己在演藝圈的廣大人脈。「杜叙中言談間時常提及瓊瑤與趙薇，自稱長年在中國拍戲工作，並聲稱與瓊瑤的媳婦何琇瓊合夥成立製作公司，背後『老闆』是趙薇。」

「杜男甚至對外表示，瓊瑤戲劇的選角需經他點頭把關，理由是自己很會看人、他一看就知道會不會紅，包括趙薇、范冰冰、林心如等人，都是獲得他欽點，才得以出演瓊瑤戲劇、進而爆紅。」S小姐回憶當初認識時，杜男的種種說法。

「杜真的很會講話，每次問他，他都可以編出一套很完美的說詞。」S小姐回憶過往對話，杜叙中甚至曾指著噴漆處說已施作管線，直到S小姐另請設計師友人查看，被告知根本沒有施作任何工程後，杜男才終於坦承自己騙了S小姐。「他簽下自白悔過書，且稱不想被告，也不想被媒體曝光，承諾會返還先前已匯款的裝潢費用。但至今欠錢不還，又避不見面，只好對他提告。」S小姐越說越氣。

杜叙中自稱擅長造型、設計，曾以電影《父子》奪下二〇〇六年金馬獎最佳造型設計。（翻攝網路）

不只S小姐，介紹杜叙中認識名媛貴婦的L太太同樣是受害者。知情人士透露，杜男在2023年以「瓊瑤籌備抖音頻道、將拍攝影音內容」為由，邀請L太太與她的兒子擔任影片主角。由於拍攝地點在L太太經營的民宿，杜叙中便藉口「窗簾不好看」，提議代為更換「歐洲進口窗簾」，又稱需添購專業拍攝器材。L太太共匯出30萬元窗簾費，以及15萬元器材費給杜男。「沒想到，窗簾沒換，器材也不見蹤影。」

等到實際拍攝時，卻讓人更為錯愕。「杜竟然自己拿手機拍，真的很荒謬。」曾陪著L太太一起拍攝的S小姐透露：「問為什麼用手機拍、也不找攝影師？杜卻說：『現在的網紅都用手機拍一拍，回去剪輯就可以了。』但拍攝後，卻從未看到剪輯成品。」

杜叙中對外宣稱，熟識趙薇（圖）、劉濤、鞏俐、林青霞等眾多知名女星。（翻攝微博）

此外，杜男還曾宣稱趙薇將前往義大利錄製綜藝節目《中餐廳》，可帶L太太和她兒子去現場觀摩，他可以協助代購機票。「匯款後又稱錄影取消，不僅未退還機票費用；再加上先前委託裝潢L太太母親住處的款項，累計匯款金額超過百萬元。」熟識L太太的朋友說。

據了解，多名受害人皆已被杜男封鎖，本刊致電、傳訊息給杜叙中，但至截稿前未獲得任何回應。

