寄生上流坑貴婦1／詐騙犯PUA技巧曝光 名媛砸428萬裝潢豪宅一年後才驚覺被騙

S小姐（右）詢問裝潢進度時，遭杜叙中（左）取笑，指最新的裝潢工法都先在外面工廠施作。（示意畫面，AI繪圖Freepik生成，本刊美術組後製）

自稱以電影《父子》奪下2006年金馬獎最佳造型設計獎的男子杜叙中，對外長宣稱為知名影視製作人瓊瑤、女星趙薇的御用造型師，寄生上流社交圈多年，不斷透過名媛貴婦相互介紹，S小姐即是受熟識多年的貴婦L太太介紹而與杜結識。「杜叙中一度與L太太失聯十年，但從三年前重新聯絡又緊密聯繫，開始陪著L太太參加社交聚會，藉此認識更多名媛貴婦，我就是在當年認識他的。」

杜叙中認識S小姐後，發現她正準備購入北市精華地段豪宅，主動聯繫S小姐表示願意幫忙施作裝潢，並打包票說裝潢好「保證喜歡、讓妳滿意。」還說：「我操刀的設計都不用設計圖與合約書，很多名媛貴婦都是信任我的美感，才找我裝潢。」

廣告 廣告

不僅未出示設計圖、工期和合約書，開始接案後，杜男陸續以缺工、家電將漲價等藉口，要求S小姐預付款項，「2024年3月至12月間，我陸續匯款428萬元給他。」

杜叙中承諾於2024年12月完成所有裝潢，但屋主S小姐2025年5月至屋內錄影時，僅有少數紅磚、噴漆佯裝施工。（讀者提供）

本以為找到高明設計師，沒想到卻是惡夢的開始。「我匯款後發現工程遲遲沒進度，就打電話問他，卻被取笑：『妳很笨耶，連這都不知道，現在做裝潢都先在外面工廠施作，之後再運到室內組裝，很快就好了，這是最新的裝潢工法。』」S小姐苦笑說。為了騙取信任，杜男還刻意在現場擺放少量紅磚、IKEA系統櫃，並噴漆佯裝施工。

更離譜的是，某次S小姐到新屋察看時，致電杜叙中詢問，杜男卻謊稱人在現場施工，但現場並無其他人。疑問越來越大的S小姐找來社區物業詢問，竟發現杜叙中確實有換證進大樓，卻常登記後只待10分鐘便離開，也未看到其他工班。

L小姐回憶起過去的對話說：「杜真的很會講話，每次問他，他都可以編出一套很完美的說詞」，甚至指著噴漆處說已經施作管線了，直到請設計師朋友到現場看過後，設計師友人告知現場根本沒有施作任何工程後，杜敘中才終於坦承，並簽下自白悔過書，且稱不想被告，也不想被媒體曝光，承諾會返還先前已匯款的裝潢費用，L小姐也是在此時即2025年5月，確信自己遭到詐騙。

據了解，多名受害人皆已被杜男封鎖，本刊致電、傳訊息給杜叙中，但至截稿前未獲得任何回應。

更多鏡週刊報導

寄生上流坑貴婦2／騙翻上流逾十年卻沒被揭穿 他靠一招吃定貴婦不敢提告

寄生上流坑貴婦／自稱瓊瑤、趙薇「御用造型師」 他混跡上流狠坑12貴婦