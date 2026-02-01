寄生上流坑貴婦2／騙翻上流逾十年卻沒被揭穿 他靠一招吃定貴婦不敢提告

據了解，杜叙中（左）承諾L太太等人一同前往義大利觀看趙薇錄影，但收取機票費後又稱錄影取消。（示意畫面，AI繪圖Freepik生成，本刊美術組後製）

S小姐發現自己被詐騙後，開始聯繫認識杜叙中的圈內人士，發現受騙的人竟高達十多人，且時間長達10餘年，包括名媛、貴婦、網紅、醫師、醫師娘、藝人、財經圈名人，甚至有國內大型建設集團兒媳婦、知名飯店二代，以及知名電視台老闆娘等人，「但大家都選擇息事寧人。」

為何杜叙中能在社交圈把大家騙得團團轉，且行騙多年未曝光？S小姐歸納出幾個共同點：一、多透過熟人轉介認識，防備心較低；二、PUA式互動（情感操控）；三、看準這些受害人怕「丟臉」，不敢讓老公或其他人知道，且被騙的金額不至於影響生活，多選擇摸摸鼻子算了。

廣告 廣告

「千萬不能曝光，不然可能會離婚的」包含L太太在內的名媛貴婦則多是擔心被老公知道，老公或婆家人可能不諒解，甚至導致婚姻危機，所以多數的受害者都不敢讓另一半知道，寧願大事化小、小事化了。

S小姐出示杜叙中親筆寫下的悔過書，杜承認以裝潢為由，詐財總金額428萬9,145元。（讀者提供）

「我們也怕被認出來，怕被家人知道、怕丟臉。」S小姐坦承，自己也曾擔心被認識的人知道後該怎麼辦，也想過即便提告，但對方沒錢還，四百多萬元一樣拿不回來。

「我們希望不要再有其他人受騙，也不希望他拿詐騙其他人的錢來還我。」S小姐感慨地說，如果以前被騙的人願意站出來，她們後面這些人就不會受騙，杜叙中也沒辦法騙那麼多人，希望杜能為自己的行為負責、出來面對。S小姐表示最後決定出面指控的原因，並與二位貴婦朋友在去年底共同提告杜叙中詐欺。

據了解，多名受害人皆已被杜男封鎖，本刊致電、傳訊息給杜叙中，但至截稿前未獲得任何回應。

更多鏡週刊報導

寄生上流坑貴婦／自稱瓊瑤、趙薇「御用造型師」 他混跡上流狠坑12貴婦

寄生上流坑貴婦1／詐騙犯PUA技巧曝光 名媛砸428萬裝潢豪宅一年後才驚覺被騙