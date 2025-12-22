寄生好市多 日本人轉賣貴20％ 還是被搶購一空

美式賣場好市多（Costco）的CP值很高，但因為會員需要年費的關係，讓不少人卻步，日本有超市看上這點，專門採購好市多商品進行轉賣，儘管售價比在好市多貴上約20％，但仍成功吸引大批顧客上門。

綜合日媒報導，日本中國地區（鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣及山口縣）只有一間好市多分店，位於廣島縣廣島市，民眾若想到好市多購物，相當於要出一趟遠門，其實相當不方便，當地連鎖超市「Fresta」因此於5年前開始銷售好市多商品，民眾不需自己辦理會員，也不用大老遠跑一趟好市多，就能在家中附近買到好東西，即使價格比直接去好市多購買還要貴，但仍成功吸引大量顧客。

此經營模式成功後，近年有越來越多類似的店面問世，全都主打販售好市多的熱門商品，部分店家甚至提供小份量出售，讓單身族、小家庭不會被好市多超大份量的產品勸退，對無車族來說，購買起來也更為方便。

其實，類似的銷售方式台灣也有，如全家便利商店就有推出「好市多商品專區」，各種大份量家庭號零食、用品一應俱全，雖然售價確實比較貴，但不少網友就認為，偶爾只是想吃某個特定的商品，為此開車跑一趟好市多，要找停車位還要排隊結帳，能夠直接在全家購買，生活上確實方便很多。

