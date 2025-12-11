寄生「車位」！阿伯房被法拍 人與家當偷偷「寄居機械車位」長達3年

記者陳佳鈴／高雄報導

寄生上游竟然出現車位版！高雄一名 71 歲郭姓老翁因住家遭法拍、無處可去，竟回到過去擔任管理員的原大樓內，悄悄將廢棄地下室的機械車位改造成「私人住所」，不僅擺上床鋪、堆滿生活用品，甚至還私接大樓公共水電，長期居住達 2 至 3 年之久。此舉讓住戶相當不滿，報警控告他侵入住宅，警方也依現行犯將人逮捕送辦。

據了解，老翁曾是高雄市復橫一路某大樓的住戶兼管理員。房屋遭法拍後，他因經濟困窘、無家可歸，竟萌生回原大樓「落腳」的念頭。該棟大樓的地下室因年久失修早已廢棄，平時少有人下去，老翁就利用這個空間當成臨時棲身處。他不僅搬入床墊、棉被、衣物與日常用品，還將機械車位整理成可居住狀態，形同在住戶的地下室打造「秘密套房」。更令住戶不滿的是，老翁未經許可使用大樓公共電源與自來水，長期占用資源。

直到最近有住戶發現地下室異狀，向現任屋主、60 歲的魯姓女子反映。魯女認為自己的財產權遭侵犯，老翁擅自入內居住已構成侵害，加上其使用水電等行為恐涉不法，於 10 日向警方報案。

警方獲報後到場確認老翁確實在地下室設置臥鋪並長期居住，當場依現行犯將他帶回派出所。老翁向警方供稱，因房子遭法拍、沒有棲身之處，只好暫住在熟悉的大樓地下室，並未料到會遭住戶報警。全案訊後，警方以涉犯《刑法》侵入住宅罪嫌，將郭男函送高雄地檢署偵辦。

