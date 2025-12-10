寄語年輕世代「認真看待自我使命與角色」 賴清德：未來總統必然出自青年局

民進黨舉行青年局會員大會，黨主席、總統賴清德。民進黨提供。



民進黨今(12/10)日舉行青年局會員大會，黨主席、總統賴清德在致詞時表示，日本青年局的成員，特別是局長，常常成為日本內閣的部會首長，甚至首相的人選，因為青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來，所以他期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，「民進黨未來重要的幹部，甚至行政院長、部會首長、副總統、總統，一定是從青年局的人選出來，必然是這樣。」

民進黨青年局今天下午舉行會員大會，賴清德、民進黨秘書長徐國勇、青年局長陳冠廷、日本台灣交流協會代表片山和之等人也現身支持，賴清德首先表示，要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。

賴清德說，民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此民進黨下定決心成立了青年局。

賴清德表示，感謝陳冠廷勇敢承擔第一任局長重任，也感謝大家的支持，青年局成立短短時間已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物，顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會越來越穩固，彼此的合作一定會越來越加強。

賴清德表示，非常贊同片山和之給青年局的勉勵，而且日本青年局的成員，特別是局長，常常成為日本內閣的部會首長，甚至首相的人選，包括前首相岸田文雄、安倍晉三。他說，期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，如果定位清楚，未來台日交流的方向就會更明確，「青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來，民進黨未來重要的幹部，甚至行政院長、部會首長、副總統、總統，一定是從青年局的人選出來，必然是這樣。」

賴清德指出，未來不僅僅要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。他認為，跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要我們的時候承擔責任。

賴清德提到，今天是世界人權日。跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權。而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。

賴清德說，沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權，所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大，因此期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。

