寄送植栽、肉類入境將受罰

春節近了，民眾網購禮盒分送親朋好友增多，基隆關提醒民眾，植栽及肉類製品均屬限制輸入物品，不得入境，以免受罰。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

隨著春節腳步的接近，民眾大多會在春節前除舊布新，植栽或鮮花等需求隨之增加，也有民眾趁年節網購禮盒分送親朋好友，基隆關特別提醒民眾，植栽及肉類製品等均屬限制輸入物品，不得任意寄送入境，以免違反相關法規而受罰。

基隆關說，植栽、新鮮植物切枝（花），以及肉類製品如：香腸、臘肉、肉乾、含肉泡麵等，均屬應施檢疫物，為避免夾藏，基隆關對快遞貨物均實施百分之百Ｘ光檢查，去年十一月至十二月基隆關八里分關的快遞專區，就查獲植物檢疫物品二十二件，計五百九十點七二公斤、肉類製品五件，計六十六點八公斤，這些違禁品一旦被查獲，除貨物遭沒入外，涉及違反植物防疫檢疫法或動物傳染病防治條例部分，也將被主管機關處以高額罰鍰，情節重大者，甚至可能涉及刑責，基隆關提醒民眾切勿心存僥倖。