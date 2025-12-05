寄養家庭涉傷害安置幼童 女子遭高雄地院判刑

（中央社記者張已亷高雄5日電）林姓女子自民國111年間提供一名年僅2歲多幼童寄養服務，涉嫌在住處內以徒手傷害幼童，造成對方頸部等處受傷，經雄院審理，林女遭依成年人故意對兒童犯傷害罪，處5月徒刑，可上訴。

高雄地方法院判決書說明，林女經高雄市政府審核通過，擔任辦理兒童及少年寄養家庭服務的寄養家庭，自111年間由北高雄家扶中心安排，提供一名年僅2歲多幼童寄養服務，後續經幼兒園老師發現幼童前額部血腫將其送醫並通報，發現幼童還有頸部及手臂等多處受傷。

法官依醫院鑑定書及證人證述等相關事證，認為幼童前額部頭皮下血腫傷害，為林女因過失未注意以雙手穩固抱住幼童，僅以單手抱幼童到浴室內洗澡，滑倒時跌落地面致幼童受傷，屬林女過失所致。

至於幼童頸部及手臂等處傷害，法官認為，受傷處均非身體突出部位，非兒童自行跑步或玩耍中意外跌倒造成，屬典型兒虐傷，受傷時間應為林女照顧期間，認定林女涉嫌以徒手用力壓、掐及擰等方式，對幼童頸部及手臂等處造成瘀傷、擦傷、掐傷及刮痕等。

法官審酌，林女自106年起即擔任寄養家庭多年，應更加悉心照料年僅2歲多、無自我照顧能力幼童，卻以徒手用力壓、掐捏等方式傷害幼童，造成對方左顳部、左顎、左頸，手臂均受傷，兼衡林女犯後否認犯行，未見林女真誠悔悟的犯後態度，再考量幼童所受傷勢等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處林女5月徒刑，又犯過失傷害罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

高雄市政府社會局今天透過訊息表示，此案經社工探視發現通報後，即暫停該寄養家庭服務，另行安置照顧寄養童，再經家防中心調查，認為寄養家庭對寄童養有不當對待，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，撤銷其寄養家庭許可證。

社會局說，為確保寄養兒童受照顧情形，將持續督請寄養服務單位增加社工訪視頻率，察看寄養童身體狀況，確認是否有異樣，另提供親職教育、照顧技巧輔導、特教資源運用及心理諮商等，協助確認寄養照顧品質。（編輯：林恕暉）1141205