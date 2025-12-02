寄「市值逾2億元海洛因磚」來台 跨境運毒集團被逮

運毒集團以「藝術燈」名義報關，自越南寄送市值逾2億元的海洛因磚來台。圖：讀者提供

刑事警察局日前破獲跨境運毒案，查獲3名泰國籍人士涉案。據悉，該運毒集團以「藝術燈」名義報關，自越南寄送市值逾2億元的海洛因磚來台，由泰國籍人士飛來台灣代為領取包裹，再送往汽車旅館給在台的集團成員取貨。3名泰籍嫌犯被逮後，全案依毒品危害防制條例移送偵辦，其中有2人遭法院裁定羈押禁見。

刑事局說明，警方近日掌握情資指出，越南、寮國近期接連查獲多件海洛因走私案件，疑有跨境運毒集團藉由「藝術燈」名義報關，實則夾藏毒品運往越南或台灣。為查明案情，刑事局即請駐越南警務聯絡組洽詢越南公安部。透過交換比對跨境情資，專案小組確實發現近期有批自越南寄送來台的包裹存在高度異常，包括貨單號碼頻繁更換、申報內容同為燈具等家飾、收件人非本國人而為泰、越等外籍人士，均與大數據分析資料相互吻合。

刑事局進一步提到，專案小組便依收件地報請橋頭地方檢察署指揮，由檢察官李侃穎統籌調度專案小組進行拆封檢驗與溯源追查等偵查作為，於今（114）年10月23日，專案小組會同財政部關務署檢驗包裹內容物，發現運毒集團以高度隱匿手法將海洛因夾藏於藝術燈底座，每組底座可容納4塊毒品磚。經逐件清查，共查獲7件可疑包裹及13組藝術燈，暗藏雙獅地球牌海洛因磚52塊，總重19.875公斤，黑市價值逾2億元，成功阻斷大批毒品流入台灣市面。

刑事局指出，專案小組後續追查國內收貨端犯嫌，發現運毒集團刻意多次更換收件人身分，收件地址分散在不同縣市之連鎖商店，且包裹送達後遲遲無人出面領取，疑為規避而拉長收貨時間，顯示運毒集團具備高度反偵查意識。經專案小組調閱書面資料及監視器進行分析後，研判集團真正的手法是由上游指派2名泰籍犯嫌由泰國飛來台灣後，直接至貨運公司領取包裹，再送往汽車旅館等待台灣本地成員取貨。

刑事局提到，專案人員掌握情資後，全程蒐證2名泰籍犯嫌領貨及送往旅館過程，並待犯嫌外出購物時機，迅速將其逮捕並搜索旅館房間，發現包裹均已有拆封檢視痕跡。為進一步瓦解在台端毒品網絡，專案小組持續運用延宕策略，使集團無法即時掌握包裹狀態，逼使台灣端人員現身領貨，最終成功逮捕收貨端。該案共3名泰籍犯嫌被逮，全案詢後依違反《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，其中有2名收貨人經法院裁定羈押禁見。

刑事局強調，警方為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第三期「佈建國際緝毒合作網，截毒於境外」緝毒策略；專案人員與越南公安部合作，交流跨境運毒情資，並聯合越南及寮國警方共同追緝跨境運毒集團，展現台灣警方緝毒「硬」實力，深化台越雙方跨境合作情誼，並展現刑事局打擊國際毒品犯罪的堅定決心，未來仍將與國內外各緝毒機關情資交換及合作查緝，避免毒品流入國內，危害民眾健康。

