寄「黑鷹滅青鳥」簡訊恐嚇立委 董念台獲輕判原因曝

董念台涉嫌以「黑鷹滅青鳥」簡訊恐嚇立委，遭台北地院判刑2個月，緩刑2年。資料照，呂志明攝



男子董念台在去年國會職權修法期間，寄「黑鷹滅青鳥」簡訊威脅朝野立委，接受媒體訪問時更說「如果這些青鳥繼續胡鬧，那就是巴掌伺候」，被台北地檢署依恐嚇公眾等罪嫌起訴；台北地方法院日前判董念台有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

去年國會職權修法期間，公民團體聚集在立法院周圍抗議，群眾們被稱為「青鳥」，署名「黑鷹部隊總隊長」的董念台，去年7月17日發送簡訊給立委，內容提到「不知那個傻蛋創造了青鳥集團，以替台獨份子賴清德圍政治之事！那群屁小孩居然敢包圍立法院，以彰顯為鞏固民進黨的另類政治勢力。」「將成立黑鷹部隊，以於消滅青鳥為己任！黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，也是與青鳥一樣的參與各種街頭抗爭，總之只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍。」

董念台在接受媒體採訪時，還表示「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」，恐嚇以集會遊行方式表達政治性言論的參與者、路過民眾，檢方訊後諭令3萬元交保，去年11月依《刑法》恐嚇公眾等罪嫌起訴。

台北地院審理後，認為董念台長期針砭時事，理應知道與不同立場的人，應以理性對話、溝通方式，尋求彼此共識，卻捨此不為，用言論恫嚇他人，所為不該，應予究責，但考量董坦承犯行，判處有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。

