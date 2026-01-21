寄10公斤包裹郵局到府收件 用過推爆：145元搞定

中華郵政提供多項便利服務，其中「到府收件」近期受到網友討論，一名男子表示，首次使用該服務寄送一箱長寬高140公分、10公斤的衣物，整個流程細心周到，與其他物流服務相比，體驗差異很大，他大力推薦：「一定要試試郵局的服務！」貼文一出，立即引起熱烈討論，不少使用過的網友也表示讚賞，稱送貨速度比預期快，價格又合理親民。

原PO於Threads發文指出，預約郵局的到府收件服務，寄送了一箱長寬高140公分左右、10公斤的衣物，費用145元，認為價格合理，整個體驗相當順暢，也讓他對郵局服務留下深刻印象。

原PO分享整個服務過程，郵差一早打電話確認，搬運過程中，仔細將物品放上推車、確認尺寸，貼上托運單，收費後還耐心說明後續流程，離開前向他與警衛致謝，「服務態度與整體體驗實在太好了，除了 i 郵箱，寄大型包裹到府也非常方便，一定要試試郵局的服務」。

貼文曝光後，許多網友也分享使用經驗，讚服務快速且提供跨縣市，隔天就能送達，且郵局服務人員態度親切，只要上網註冊「ezPost」就能預約，每個包裹都能享受到府收件服務。

網友留言，「我上次也使用過，完全大推！而且不同縣市隔天就到了，比預期快非常多」、「郵局貨運服務真的不錯，還會打電話來確定」、「價格很親民」、「我上次也使用過，大推」。

