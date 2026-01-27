密切關注英國首相施凱爾訪中 外交部細數台英關係：兩國政府已建立對話管道

繼加拿大時隔8年再有總理受邀訪問中國，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也將於今（27）日晚間啟程訪中，儘管中國外交部截至昨日仍未發布訪問資訊，與加拿大總理卡尼（Mark Carney）出訪前，中國外交部就高調公開不同，但仍引發各界關注。對此，我國外交部今日表示，有關英中高層互動情形，外交部持續密切關注，也期望台英在合作充沛基礎上，持續加強雙邊關係的推動。

卡尼日前訪問中國，並與中國國家領導人習近平會晤後發表聯合聲明，當中提及加拿大重申長期對「一中政策」的承諾；如今，施凱爾也將於今晚啟程訪中，且與卡尼相同，均為兩國時隔8年再有最高行政首長訪中，而施凱爾政府近日批准極具爭議的中國新使館興建案，同意中國在緊鄰倫敦金融城，且與傳輸大量敏感數據的光纖電纜相鄰處蓋新使館，引發恐成「中國間諜活動基地」的擔憂。

值得注意的是，相較中國外交部1月12日就在記者會上公開說明，卡尼應中國國務院總理李強邀請，將於1月14日至17日對中國進行正式訪問，截至施凱爾從倫敦出發前一天，中國外交部於1月26日記者會上，發言人郭嘉昆僅表示，「當前國際形勢動盪不安，中國和英國作為安理會常任理事國，加強交往合作，符合兩國和世界利益。關於你提到的具體訪問，我們會適時發布消息」。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今日於例行記者會上表示，有關於英國與中國高層互動情形，歪膠布持續密切關注；而有關媒體關切的台灣與英國關係整體評估及後續發展，外交部要說明的是，外界可以看到台英關係在去年有許多重要進展及成果，包括前總統蔡英文親自到訪英國，而英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）也來台灣訪問。

英國軍艦數度穿越台海 蕭光偉：台英關係一直在深化

「實際上，我們可以看出台英的關係，是一直在深化當中。」蕭光偉指出，艾禮遜去年訪問台灣期間，曾與我國經濟部政務次長江文若共同主持第27屆「台英經貿對話」，並見證簽署「提升貿易夥伴關係」（ETP）架構下3項支柱協議，另雙方也簽署「半導體聯合培力計畫了解備忘錄」；另一方面，英國軍艦也2度通過台灣海峽，彰顯台海自由航行權，可見台英關係的緊密程度。

蕭光偉提到，英國去年6月發布的戰略防衛檢討及國家安全戰略等報告，相關政策文件也都體現英國對台海和平穩定的重視程度；另外，英國在與日本、澳洲、法國等國進行雙邊對話時，也都清楚發表友台言論，由此可見台海和平穩定已成為國際共識，台灣也是印太及全球安全及繁榮不可或缺的一環，尤其英國是台灣共享自由、民主及法治等普世價值的理念相近夥伴。

蕭光偉：台英關係發展相當密切，盼延續現有政策方針

蕭光偉說，英國已透過七大工業國集團（G7）等國際多邊場域，表態支持台海的和平與穩定，並持續派遣軍艦穿越台海，這些都展現英國維持台海及周邊水域的安全、和平與穩定；另一方面，台英在科技、經貿等方面也持續合作，英國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴，雙方在風電、先進製造部分都有展現出「強強合作」的優勢。

蕭光偉強調，台灣會持續跟英國在政治、經貿或科技、產業等部分，加強雙方合作，目標是捍衛以規則為基礎的國際秩序，並促進印太跟全球的安全和繁榮。他也說，近年台英關係發展相當密切，我國與英國政府已建立多元對話管道，定期就雙邊關係進行溝通協調，「我們希望說台英雙方能夠在雙方充沛的合作基礎上面，能夠延續現有的機制以及政策方針，持續去加強雙邊關係的推動。」

