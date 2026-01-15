密室距英金融數據電纜僅1公尺! 英媒揭露中共「超級大使館」安全疑慮

中共駐倫敦「超級大使館」項目設計圖顯示，建築群地底將興建多達208個隱蔽房間，其中部分密室距離承載英國核心金融數據的光纖電纜僅約一公尺。 圖：翻攝自 X Politics UK

[Newtalk新聞] 英國《每日電訊報》近日揭露，中共駐倫敦「超級大使館」項目設計圖顯示，建築群地底將興建多達 208 個隱蔽房間，其中部分密室距離承載英國核心金融數據的光纖電纜僅約一公尺，涉及 BT Openreach 及美國 Verizon Business 運營的金融數據傳輸網絡，引發英國跨黨派議員對國家安全的關注。

相關圖片顯示，部分地下房間配備熱空氣抽取系統。索立大學保安專家 Alan Woodward 教授分析，此類通風設施暗示地底可能安裝了產生大量熱能的「先進電腦設備」，或涉及情報監控用途。他將此布局形容為「危險訊號」，認為關鍵電纜就在門口，對任何情報機構而言都是巨大誘惑。

保守黨影子國家安全大臣柯恩詩（Alicia Kearns）警告，批准該計劃可能允許中共在英方基礎設施核心地帶發動「經濟戰」。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事裴倫德表示，多個當地團體及港人組織將於本週六（ 17 日）舉行示威，並考慮若申請獲批提出司法覆核，屆時可要求政府官員交出內部文件，若有違法承諾將引發政治醜聞。

英國首相斯塔默將在本月底訪問北京。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

工黨國會議員柴萍恩（Sarah Champion）指出，政府部門及國際夥伴對該巨型大使館均表示關切，並直指中共是英國的「敵對國家」，在國際上打壓香港與台灣人民。部分議員也表示，當地選民因被中共懸紅通緝，每日生活在恐懼中，擔心未來可能被強行帶入新使館的「秘密房間」。

儘管國安疑慮升溫，外界預料首相基爾‧斯塔默（Keir Starmer）可能在本月底訪問北京會晤習近平前批准該計劃。工黨內部對此出現強烈反彈，多名後座議員促請首相「對抗惡霸」，而非向其提供「獎勵」。

據X《亞洲金融》消息指出，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛近日以 1,950 萬英鎊買下位於倫敦的一棟豪宅。該別墅原為義大利駐英大使館，面積達 7,948 平方英尺，共設有 6 間臥房、電影放映室及電梯，進一步擴張了馬雲家族在境外的房產版圖。

據一名倫敦房地產中介透露，該別墅原本曾打算出售給中國金融詐騙案主導者錢志敏，但因資金來源說明不清而未成交。值得注意的是，錢志敏今年 11 月 11 日在倫敦被判洗錢罪名成立，判處 11 年 8 個月監禁，其同黨林成福也被判 4 年 11 個月，涉及比特幣洗錢案總額高達 6.1 萬枚，目前市值約 50 億英鎊。英國檢方上個月表示，正考慮為中國受害者制定賠償方案。

