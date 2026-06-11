密室逃脫扮鬼奪命⋯女員工逝世1個月！伴侶淚訴「老闆不痛不癢過日子」

記者鍾昀軒／綜合報導

「邏思起子」一名吳姓女員工扮演吊死鬼時，不慎遭到繩索勒脖死亡。（圖／翻攝畫面）

位於台北市信義區的一間知名密室逃脫工作室「邏思起子」上月10日一名吳姓女員工在恐怖主題「永春醫院」扮演遊戲NPC「吊死鬼」時，疑似操作失當加上安全措施不足，不幸遭到繩索勒頸，當場失去生命跡象。經送醫搶救5天後，仍傳來不治的消息。事發至今一個月的時間，昨（10日）吳女的伴侶在社群網站上PO文，並貼出一張合照感嘆寫下：「今天是妳出事之後的一個月了，代表我有一個月沒有見到妳了。」一字一句充滿了對另一半的思念。

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事件發生相隔一個月的時間，吳女的伴侶昨（10日）在社群網站上發文。（圖／翻攝自threads）

昨（10日）吳女的伴侶在社群網站上發文，開頭便寫下：「今天是妳出事之後的一個月了，代表我有一個月沒有見到妳了。」她提到，這一個月以來，練習自己吃飯、睡覺、照顧毛孩，努力讓生活維持基本運轉，偶爾會想。為什麼是妳，如果一定要有一個人出事才能讓社會大眾、政府關注密室逃脫產業，為什麼那個人得是妳；偶爾會想 我寧願那個人是我，身為一個大F人被留下來的痛苦大到我好難承受。」

她提到，「邏思起子」是一間小有名氣的密室逃脫，恐怖主題「永春醫院」更有得過獎，「誰能想到這麼有口碑的一間工作室的老闆居然這麼不重視第一線工作人員的安全。」而自己同樣身為小天使，於事發後才知道，該上吊橋段的危險性已經不止一人反應過，而老闆的不作為導致一條生命消逝，「如今一個月了，我們什麼也做不了，老闆還是過著他的好日子，不痛不癢，而我們卻要背負著失去她的創傷從此學習和這份思念共存。憑什麼？」

回顧這起事件，上月10日晚間7時許於台北市信義區的密室逃脫工作室「邏思起子」，當時正在進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫，並由吳姓女員工扮演吊死鬼。怎料，直到遊戲結束後，其他員工遲遲找不到吳女，進去一看才發現吳女遭到繩索緊纏、懸掛在半空中疑似長達25分鐘的時間，已失去生命跡象。經送醫搶救後，仍於5日後宣告死亡。經檢警解剖相驗，死因確認為「頸部壓迫窒息死亡」；另依過失致死罪將古姓公司負責人、黃姓場地負責人移送法辦。

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