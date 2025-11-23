密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
娛樂中心／張尚辰報導
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。
陳為民今日在臉書「浪人幫－陳為民」上發文，他貼出台灣測速照相的地圖指出，「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民袋（指民意代表）發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有…」。
陳為民接著說，「深坑那件、花東那件…公然說謊！這要不是共犯…就是這些民袋（指民代）根本不跟我們生活在一起。國恥」。
貼文發出後，不少網友紛紛留言，「在台灣開車騎車要很小心一點點壓線也不可以喔」、「台灣騎車開車真的好嚴格，比教科書還嚴格」、「可以去申請世界紀錄，應該是全世界測速照相，密度最高的國家」、「我這個密集恐懼症犯了…」。
