密戀早露餡！Tiffany螢幕初吻獻卞約漢 情侶戒、跑車、鏡中倒影全被抓包

Tiffany今認了以結婚為前提地與卞約漢交往，兩人也被扒出戀愛鐵證。翻攝IG@tiffanyyoungofficial、翻攝NAVER

韓國女子天團少女時代成員Tiffany今（13日）被《日刊體育》爆出婚訊，甜蜜認愛拍攝Disney+影集《逆貧大叔》擦出愛火的卞約漢，雙方表示「以結婚為前提交往」，而網友也發現兩人熱戀早有跡象，翻出小倆口密戀的蛛絲馬跡。

Tiffany（右）與卞約漢在《逆貧大叔》吻得熱烈，也是她的螢幕初吻。翻攝Disney+

2007年隨少女時代出道的Tiffany，近年跨足戲劇圈，在去年5月上線的《逆貧大叔》與卞約漢合作，也為此獻出螢幕初吻，當時還羞認「因為他有鬍子，親到嘴巴都腫起來」。沒想到今就被爆出兩人已低調交往1年半，甚至計劃明年秋天結婚。

戀愛鐵證一：情侶戒

兩人被發現配戴情侶戒。翻攝NAVER

兩人被發現配戴情侶戒。翻攝NAVER

戀愛鐵證二：疑開女友保時捷座車

卞約漢開的保時捷，疑似Tiffany的座車。翻攝NAVER

戀愛鐵證三：情侶帽登場

兩人被發現戴同款帽子。兩人被發現配戴情侶戒。翻攝NAVER

戀愛鐵證四：鏡中倒影疑是Tiffany

卞約漢在酒吧的照片，疑是女友拍的，鏡中反射出倒影。兩人被發現配戴情侶戒。翻攝NAVER

其實早在今年5月起就有網友懷疑兩人戀愛ing，發現兩人的IG藏有不少愛的蹤跡，包括配戴情侶戒、情侶帽子及手環的照片。Tiffany在8月參加隊友潤娥的新片《凌晨兩點的惡魔》試映會、卞約漢出席主演的電影《中間界》試映時，也都曾戴同款情侶戒亮相。

此外，卞約漢在酒吧的照片，被發現玻璃櫃上有著疑似Tiffany的女生身影；而他坐在保時捷車上拍的照片，也疑似是搭Tiffany的保時捷座車。

而雙方認愛後，卞約漢今也跟進女友Tiffany寫了一封親筆信給粉絲，透露與一位很棒的對象以結婚為前提交往，聊起另一半甜蜜表示，「我遇到了一位只要跟她在一起，就會讓我想成為更好的人，只要看到她的笑容，疲憊的心也會立刻變溫暖。」也喊話往後會更努力工作，持續創作出大家都看得開心的作品。

卞約漢親筆信全文

卞約漢在爆出婚訊後，也寫了一封親筆信。翻攝IG@byunyohan_official

大家好，我是卞約漢。 大家，最近都過得平安嗎？

這是一個走到哪裡都能感受到沉靜氛圍的冬天。

希望大家在寒冷的空氣中，能更加清楚地感受到溫暖的存在，也請多加留意小感冒，衷心祝福大家身心都能平安。

想到一路以來，你們始終陪伴我、為我的每段旅程一同喜悅、祝福並給予愛，我只能由衷低下頭，反覆說著感謝。再次向大家深深致謝。

如果有一件必須最先告知的消息，那對象一定是你們，因此我才寫下這封信。

也擔心突如其來的消息會讓大家嚇一跳，我的心情既謹慎又緊張。

我目前正以結婚為前提，與一位很好的人穩定交往中。

雖然尚未有具體敲定的婚期或計畫，但最重要的是，我一直很希望能第一時間把這個消息親自告訴粉絲們。

我遇見了一位，只要和她在一起，就會讓我想成為更好的人；只要看到她的笑容，疲憊的心也會立刻變溫暖。

我會努力成為一名，能讓彼此的笑容化為健康的喜悅、讓彼此的悲傷轉化為成熟力量，並將更加溫暖的心意傳遞給觀眾的演員。

希望大家都能笑口常開，在每一條道路上，都能享受幸福的人生。未來我也會比現在更加努力工作，持續創作出能讓大家看得開心的作品。

卞約漢 敬上



