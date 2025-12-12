密戀Winter卡車示威「逼退團」！ BTS柾國照當CHANEL全球大使
世界級男子夯團BTS（防彈少年團）成員柾國（Jung Kook）被網友抓包與aespa成員Winter（金旼炡）密戀！由於雙方所屬的HYBE娛樂、SM娛樂保持沉默，雙方激進粉絲分別在兩家公司前進行卡車示威，在卡車的電子看板輪播「不去除情侶刺青就退團」等抗議標語。
Winter所屬的SM娛樂10日才揚言將開告在網路惡意攻擊Winter，甚至涉及性騷擾內容的酸民，強調將正式啟動法律程序。沒想到昨（11日）SM娛樂位於首爾城東區的公司大樓前，仍出現針對Winter的卡車示威。
粉絲怒發動卡車示威
卡車上的電子看板寫著「想高調地戀愛的話，就不要當aespa的Winter，請以一般人金旼炡之姿過活」；而早在10日已有粉絲將示威卡車開往位於首爾龍山區的HYBE娛樂總部大樓前，卡車上寫著「不清除情侶刺青，就請退出防彈少年團」、「做出這種欺騙粉絲、傷害團體的事，你還清醒嗎？」、「等你退伍歸來的ARMY，等到的竟是背叛」對偶像談戀愛嚴正表達抗議。
無懼緋聞！柾國榮登Chanel Beauty全球大使
而兩人的緋聞源自於陸續被粉絲抓包手臂後側有類似的情侶刺青，還有許多同款褲子、拖鞋、指甲等情侶單品，就連IG帳號都藏有玄機，讓粉絲心碎認為「兩人愛得太高調」！不過柾國即便戀愛緋聞延燒，仍獲香奈兒（CHANEL）Beauty官宣擔綱全新全球代言人，在國際時尚與美妝圈掀起高度關注。品牌表示柾國無論在舞台上或錄音室內，持續突破自我界限的姿態，自然與香奈兒世界的精神形成完美呼應。
柾國也對這次合作感到興奮，他分享道：「非常高興能成為香奈兒香水與美妝的全球品牌大使，對我而言，香奈兒是一個引領時尚潮流的經典品牌，不僅珍視品牌悠久雋永的文化傳承，更持續以現代視角重新演繹自我，身為一名歌手，我盡力在迎接新挑戰的同時，堅持自我風格，因此這次和香奈兒香水與美妝的合作，對我而言別具意義！」
