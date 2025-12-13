密涅瓦大學學生訪花東部落 深度交流體驗原民文化

學生向港口部落耆老學習阿美族迎賓舞 (基金會提供)

多年來致力推動「讓世界走進部落、讓部落走向世界」的東元科技文教基金會，邀請國際知名、以「世界即校園」理念聞名的密涅瓦大學（Minerva University）在臺學生，展開為期三天的「花東原民部落訪學」。此次參與學生來自美國、白俄羅斯、烏克蘭、南非、荷蘭、墨西哥等7個國家，深入走訪花蓮、臺東及屏東多個原住民族部落，進行文化深度交流。

訪學行程涵蓋花蓮市區邊緣族群聚居的北埔、太平洋岸相對隱世的港口部落、臺東都蘭，以及達仁鄉少數未曾受卑南族統治、且完整保留五年祭傳統的排灣族土坂部落，並特別安排參訪由今年東元獎人文藝術獎得主、國際知名藝術家江賢二主持的江賢二藝術園區，讓學生從文化、藝術與土地脈絡中認識臺灣原住民族的多元樣貌。

密涅瓦大學以高強度「全球浸潤（global immersion）」學習著稱，臺北是密涅瓦全球7個指定就學城市之一，這群學生從臺北前進花東，透過部落耆老對文化、社會制度與生活樣態的解說，並實際參與古謠樂舞演示、舞步學習、部落生活體驗、木雕實作及傳統飲食品嘗，親身感受臺灣原民文化的生活風貌與藝術美學。

來自七個不同國家的密涅瓦大學生今天（13日）更參訪東元獎人文藝術獎得主江賢二藝術園區，讚嘆國際級藝術大師與土地的深厚情感，渾厚豐富的藝術創作。江賢二親自與國際學生座談，不吝分享自己源自於東臺灣之美的藝術能量。

深耕「臺灣原住民族群永續教育計畫－驚嘆號」長達23年的東元科技文教基金會執行長蘇玉枝表示，透過跨文化訪學，期盼讓國際學生不只是「看見」部落，而是真正理解文化如何在沒有文字的情況下，仍能世世代代與土地共存、傳承與延續。她指出，基金會特別安排學生行前先接受原民文化基礎課程，透過「先預習、再走訪」，讓實地體驗更具深度。

此次「花東原民文化深度訪學」也邀請多位原民文化傳承者親自帶領，包括莊國鑫老師引導學生認識古謠與舞蹈意涵，土坂部落朱連惠老師分享排灣族跨越北大武山的遷徙故事與祭儀文化，並透過生活器物與傳統服飾的接觸學習，呈現族群記憶與文化底蘊。三天行程串聯噶瑪蘭族、阿美族與排灣族文化，完整展現臺灣原民文化的豐富層次。