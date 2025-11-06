「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民
衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，這項作法形同全民皆稅，應該很少人一年股利加利息沒有兩萬元，「等於政府用一個很密的網去撈，把小蝦米都撈走。」現在稅率已經差不多了，不該把補充保費擴大到這種地步。
民間監督健保聯盟發言人滕西華說，若只針對補充保費中的三個項目改採年結，這是「不公平中的不公平」，股票大筆進出獲利者，不會被課徵補充保費，懲罰把股票好好放在股市裡收股息的人，且擴增的補充保費頂多讓健保基金每年增加一百到兩百億元，連健保一個月的安全準備金都不夠，不解意義何在？
滕西華也說，衛福部原擬調整的補充保費已踩到國人敏感神經，特別存股族感到「被針對」，政府應正視健保收入結構問題，從費基開始討論，重啟對家戶總所得的討論，另外，應廢除補充保費，要增加健保收入，建議直接提高一般保費，不要讓收費出現階級，應一視同仁。
滕西華建議健保費基應以家戶總所得計算，衛福部應重啟相關討論。
政大金融系教授殷乃平說，這項新制方向「非常擾民」，健保實際增加收入有限，卻帶來龐大負面感受；健保制度應該整體檢討，不只關注補充保費或費率問題，而是回頭審視醫療支出的效率與浪費問題。
殷乃平表示，對政府來說，加收是最簡單的，但沒有解決根本問題，未來仍會面臨資金不足的困境，健保費率可與國民所得同步成長，以建立長期穩健的財源，而非每次缺錢就臨時加收。
黃耀輝也說，當時補充保費的設定，是因為健保收入來源都來自於受薪階級的勞動所得，才用補充保費彌補，但事實上，補充保費課徵對象如股利、利息收入，與健保使用權利並無直接關聯，「不是拿股利愈多，就會用愈多保費」，權利義務並不對等。
他表示，補充保費本身已是所得稅之外的額外負擔，「相當於加稅」，衛福部應清楚說明兩萬元門檻的依據，避免讓民眾覺得被無端加重負擔。
台北商業大學財稅系教授韓幸紋表示，近年薪資成長率低於股利，但來自股利等非薪資所得波動較大，如遇景氣不佳年度，恐呈負成長。衛福部瞄準資本報酬占收入比率較高的「高所得」族群，幫助社會上相對弱勢族群。
更多udn報導
值班室縱慾 醫院副院長情纏副主任影片流出
隔夜飯炒飯 他確診「炒飯症候群」鬼門關前急救命
平口小洋裝炸出兇猛上圍 小S大女兒「金髮辣妹風」
台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」
其他人也在看
健保補充保費新制擬116年上路 「利息、股利、租金」年結算2萬就收取
衛福部將修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中天新聞網 ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 17 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 21 小時前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 15 小時前
改買美股躲得了「健保補充費」？財經作家曝風險：只有這種ETF才能規避
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金等補充保費的計算方式，由每月結算改為年度結算，預計影響約480萬人，可為健保挹注100億至200億元，計畫於2027年實施。對此，財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，「看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」施昇輝在臉書粉專指出，未來健保補充保費不再按每「次」超過......風傳媒 ・ 7 小時前
健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族
衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利中廣新聞網 ・ 14 小時前
健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
健保補充保費改革惹民怨 10大QA一次看懂
衛福部近日拋出健保補充保費改革，擬對股利、利息、租金改採「年度結算」，一年累計逾2萬元，徵收2.11％，引發小資族炸鍋，「自由時報」整理出健保補充保費改革10大QA重點，一次帶你看懂哪些族群受影響、怎麼算、為什麼要改，以及政府如何回應「搶錢」質疑。自由時報 ・ 13 小時前
「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
二代健保補充保費改革惹民怨 政院：卓榮泰指示暫緩具爭議規畫
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等惹議。行政院發言人李慧芝今天（6日）晚間指出，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規畫、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
補充保費未與其他部會研商 醫改會批評
[NOWnews今日新聞]衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
健保研議新制！利息股利「年領」逾2萬恐繳補充保費，扣繳上限也調高？
衛福部長石崇良6日指出，衛福部2026年將研擬健保補充保費改革方案，利息、股利、租金等1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，未來還可能做出哪些改革？ 衛福部長石崇良在記者會上表示，健保要永續發展，財務結構上必須尋求公平合理。目前健保保費75%來自一般保費收入，主要來自工作薪資所得，補充保費則佔9%，並非多數。 哪6類所得，可能被扣補充保費？ 目前須繳交健保補充保費的所得項目，可分成6類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得。 健保研擬3大改革，如何影響補充保費？ 根據石崇良的發言，健保研擬中的3大改革方向如下： 1.單筆徵收上限提高至5,000萬元：針對6類要收補充保費的收入（獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得這），現在最多單筆以1,000萬元計算，超過者不計。未來可能將把天花板拉高到5,000萬元。這部分預計影響1,000人，增加6億健保收入。 2.獎金起徵點一致：目前補充保費以當月投保金額4倍來起徵，可能會產生公平性的問題。石崇良舉例，若每月投保薪資為10萬元，單筆獎金超過40萬元以上，才需繳納補充保費；月薪3萬元者，則獎金超過12萬康健雜誌 ・ 12 小時前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 1 天前
新增480萬人被扣健保補充費？ 行政院暫且停看聽：絕對不會為難小資族
受到中配依親、高齡化社會等因素影響，健保財務負擔沈重，每年缺口達9百億元。衛福部信傳媒 ・ 15 小時前
補充保費改革 ！ 石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻
補充保費改革 ！ 石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻EBC東森新聞 ・ 15 小時前
健保補充保費改「年結」民眾炸鍋 行政院：絕不會為難小資族
為了提高健保收入，衛福部研議大幅調整健保補充保費制度，從現行的單筆計算改為年度結算制，租金、股利一年累積超過2萬就將收取補充保費，消息一出引發民眾反彈，認為政府拿小資族開刀，也擔心進一步推升房價、租金台視新聞網 ・ 17 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 17 小時前
補充保費修法股民大反彈！石崇良認了「未與金管會討論」
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金收入等補充保費由單筆改為年度結算，政策一出引起民怨，衛福部長石崇良今（6）日中午親上火線說明，認了這部分沒有跟金管會討論，至於租金部分，涉及報稅的問題，也說會再找財政部大家討論看看，但也鬆口針對開徵金額門檻，未來會再討論有什麼方法，「能不能讓小資族保有小確幸，會來研究看看」。太報 ・ 16 小時前
健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，保費將從今年每月350美元，增加到明年每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前