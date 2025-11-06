「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過兩萬元者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰昨指示暫緩具爭議規畫。本報資料照片

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，這項作法形同全民皆稅，應該很少人一年股利加利息沒有兩萬元，「等於政府用一個很密的網去撈，把小蝦米都撈走。」現在稅率已經差不多了，不該把補充保費擴大到這種地步。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，若只針對補充保費中的三個項目改採年結，這是「不公平中的不公平」，股票大筆進出獲利者，不會被課徵補充保費，懲罰把股票好好放在股市裡收股息的人，且擴增的補充保費頂多讓健保基金每年增加一百到兩百億元，連健保一個月的安全準備金都不夠，不解意義何在？

廣告 廣告

滕西華也說，衛福部原擬調整的補充保費已踩到國人敏感神經，特別存股族感到「被針對」，政府應正視健保收入結構問題，從費基開始討論，重啟對家戶總所得的討論，另外，應廢除補充保費，要增加健保收入，建議直接提高一般保費，不要讓收費出現階級，應一視同仁。

滕西華建議健保費基應以家戶總所得計算，衛福部應重啟相關討論。

政大金融系教授殷乃平說，這項新制方向「非常擾民」，健保實際增加收入有限，卻帶來龐大負面感受；健保制度應該整體檢討，不只關注補充保費或費率問題，而是回頭審視醫療支出的效率與浪費問題。

殷乃平表示，對政府來說，加收是最簡單的，但沒有解決根本問題，未來仍會面臨資金不足的困境，健保費率可與國民所得同步成長，以建立長期穩健的財源，而非每次缺錢就臨時加收。

黃耀輝也說，當時補充保費的設定，是因為健保收入來源都來自於受薪階級的勞動所得，才用補充保費彌補，但事實上，補充保費課徵對象如股利、利息收入，與健保使用權利並無直接關聯，「不是拿股利愈多，就會用愈多保費」，權利義務並不對等。

廣告 廣告

他表示，補充保費本身已是所得稅之外的額外負擔，「相當於加稅」，衛福部應清楚說明兩萬元門檻的依據，避免讓民眾覺得被無端加重負擔。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋表示，近年薪資成長率低於股利，但來自股利等非薪資所得波動較大，如遇景氣不佳年度，恐呈負成長。衛福部瞄準資本報酬占收入比率較高的「高所得」族群，幫助社會上相對弱勢族群。

【看原文連結】

更多udn報導

值班室縱慾 醫院副院長情纏副主任影片流出

隔夜飯炒飯 他確診「炒飯症候群」鬼門關前急救命

平口小洋裝炸出兇猛上圍 小S大女兒「金髮辣妹風」

台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」