密西西比小鎮驚傳連環槍擊案！ 6人喪命、嫌犯落網

美國密西西比州東北部克萊郡（Clay County）近日發生一起連環槍擊事件。當地執法單位證實，鄰近阿拉巴馬州邊界的西點鎮（West Point）於9日晚間發生多起槍擊案，造成至少6人死亡。目前嫌疑人已遭警方拘留，對社區已無威脅，案件動機與細節仍在調查中。

綜合路透社和美聯社報導，克萊郡警長埃迪．史考特（Eddie Scott）於社群平台臉書發文指出，槍擊事件分別發生在鎮內3個不同地點，6名受害者均在執法單位抵達前或送醫途中不幸身亡。

史考特警長表示，「多條無辜性命」在這起暴力事件中喪命，並請求外界為受害者及其家屬祈禱。他也強調，嫌疑人已遭警方拘留，社區安全威脅已解除，執法單位正全力進行封鎖現場與蒐證作業，後續將適時對外說明案情。

目前警方尚未公布嫌疑人身分、受害者背景以及行凶動機。路透社詢問警長辦公室，尚未獲回應，克萊郡警長部門預計將於今日稍晚召開記者會說明調查進展。

西點鎮為人口約1萬人的小型城鎮，隸屬人口約2萬人的克萊郡，過去以社區平靜著稱。此次連環槍擊事件突如其來，讓當地居民深感震驚。

