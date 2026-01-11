密西西比州爆家庭血案！24歲男連環槍擊釀6死 最小死者僅7歲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國密西西比州9日晚間發生重大槍擊案，一名24歲男子在短時間內連續開槍，造成6人死亡，死者多為其親屬，另包含一名地方牧師。警方已逮捕嫌犯，案件震驚當地社區。

美國密西西比州9日晚間發生重大槍擊案，一名24歲男子在短時間內連續開槍，造成6人死亡。（示意圖／Unsplash）

綜合《NBC》報導，嫌犯為Daricka Moore。警方於當地時間晚間6時56分接獲報案後展開調查。調查指出，Moore首先在一處住家內開槍殺害父親、哥哥與叔叔，隨後駕駛哥哥的車輛前往另一名親戚住處，持槍闖入並企圖性侵，一名7歲女童遭到射殺身亡。女童母親事後表示，Moore曾將槍口指向另一名孩童，但未開槍。

廣告 廣告

警方指出，Moore隨後竊取一輛卡車逃離現場，並前往第三處地點。警方稍後再度接獲通報，發現另有兩名男子中槍身亡，其中一人為當地牧師；據了解，Moore家族長期參與該名牧師所屬教會活動。警方於晚間11時24分將Moore逮捕歸案。

Daricka Moore在一處住家內開槍殺害父親、哥哥與叔叔。（圖／美聯社）

當地警長Eddie Scott表示，警方正進一步釐清槍枝來源與犯案動機，並坦言「無法理解為何會對一名7歲孩童開槍」。倖存親屬對事件表達極度悲痛，案件後續將由檢方依多項謀殺罪名偵辦。

更多FTNN新聞網報導

白宮爆槍擊案！2士兵遭「近距離開火」殉職 川普下令增派500兵力進駐華府

20歲女跨年夜失蹤！北海道餐廳老闆認了：屍體藏在牆壁裡

波特蘭驚傳槍響！美聯邦探員攔截跨國黑幫「阿拉瓜火車」 車上男女中彈送醫

