密謀600天策畫北捷殺人案！化名「張峰嚴」買24顆煙霧彈、LINE好友僅2人

社會中心／陳弘逸報導

張文年初曾化名「張峰嚴」以生存玩家名義，花4.8萬元作案用買煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文犯下駭人的北捷隨機殺人事件，疑因畏罪輕生，讓犯案真相陷入謎團。檢警擴大追查，發現經濟拮据的張文，年初曾化名「張峰嚴」以生存玩家名義，花4.8萬元作案用買煙霧彈；追查人際關係網絡，竟發現LINE好友僅2人，身分還是房仲與房東，明明身處鬧區，又社群多元的現代，卻過著離群索居的孤獨生活。

為追查張文犯罪動機，檢警查出，他耗時約1年8個月籌備攻擊計畫，2024年4月開始購入戰術手套、瓦斯罐、噴槍、防護盾牌與工業酒精，直到今年1月還以生存玩家名義，化名「張峰嚴」花4.8萬元作案用買24顆煙霧彈。今年11月陸續購買汽油桶、甲醇等易燃物，並在租屋處自製預謀犯案用的汽油彈。

清查張文社群帳號，令專案小組驚訝的是他好友人數極其稀少，就連LINE好友名單只有房東與房仲，對話也僅有房租、匯款等對話，幾乎與外界斷絕所有聯繫，在繁華的都市，過著離群索居的孤獨生活。

張文交通工具只有一輛紅色機車，平時會靠Ubike代步，若停車費、驗車費未繳，帳單寄回桃園老家，家人都會協助代繳。（圖／翻攝畫面）

關於相關金流部分，2023年底至2025年，來自家庭的金援共82萬元。張文交通工具只有一輛紅色機車，平時會靠Ubike代步，若停車費、驗車費未繳，帳單寄回桃園老家，家人都會協助代繳，就連金援他的母親，也幾乎沒對話，社交互動模式令人詫異。

