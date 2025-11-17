即時中心／顏一軒報導

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會（EP），以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，備受全球矚目。《日經亞洲》（Nikkei Asia）刊載專文分析，林佳龍自去（2024）年5月就任外長以來，已陸續走訪日本、菲律賓、比利時、立陶宛、美國等共10國，堪稱是空中飛人，甚至還曾於今（2025）年9月密訪法國巴黎，但台灣政府婉拒對此發表評論。





《日經亞洲》16日以「隨著全球大門開啟，台灣外交部長成為更頻繁的空中飛人」（Taiwan foreign minister becomes a more frequent flyer as global doors open）為題刊載長篇報導指出，自林佳龍上任外長以來，已陸續造訪日本、菲律賓、比利時、立陶宛、波蘭、捷克、荷蘭、義大利與奧地利；而訪美行則包含紐約、德州、關島及夏威夷。

快新聞／密赴巴黎！林佳龍上任迄今已訪10國 日媒讚：台灣外長成空中飛人

《日經亞洲》刊載長文盛讚台灣外長林佳龍。（圖／翻攝自《Nikkei Asia》官網）

另一名高層消息人士向《日經亞洲》透露，林佳龍曾於9月密訪法國巴黎，不過台灣政府婉拒對此做出評論。

林佳龍9月造訪荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）與參加「華沙安全論壇」（WSF）時強調，「台灣是歐洲戰略再工業化與『重整歐洲軍備』（ReArm Europe）倡議中的可靠夥伴，以及打造『非紅色供應鏈』（non-red supply chain）的重要性」。

英國前外交官、前英國駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）向《日經亞洲》分析，對於台灣而言，能由林佳龍與蕭美琴親自出訪，就像是此次布魯塞爾（Brussels）之行的意義就相當重大。

麥瑞禮提及，以往台灣雖然有較低層級的官員可以出訪，但即使是讓外長以「非正式身分」（an unofficial capacity）訪問，仍代表其突破既有限制；因為依據《維也納外交關係公約》（the Vienna Convention on diplomatic relations），外長對外代表國家的程度，遠高於像是貿易部長（a trade minister）等其他官員，「而副總統也一樣」。

據報導，那些提升與台灣接觸或公開表達支持的國家，通常會面臨中國某種形式的反擊；日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）近日因表態日本可能被迫介入台海衝突，而遭中國外交官及官媒猛烈批評；而林佳龍提及中國駐大阪總領事薛劍的言論時則說，「我認為這非常不具外交風度（very undiplomatic），也是另一種戰狼式外交（wolf warrior diplomacy），更暴露了中國的心態」。

報導指出，就在林佳龍談話的幾小時前，英國政府宣布正式加入台灣的外交旗艦倡議「全球合作暨訓練架構」（GCTF），由於台灣被排除於主要國際組織之外，這項由台灣及美國在2015年共同啟動的國際合作平台，宗旨是欲讓台灣分享其在資安、防災與人道援助等領域的專業，而日本、澳洲與加拿大亦加入該計畫。

倫敦智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）執行長安德魯．葉（Andrew Yeh）向《日經亞洲》表示，英國的正式加入不僅可強化在關鍵供應鏈、敏感技術合作與嚇阻灰色地帶脅迫（countering gray-zone coercion）的合作，也為其他歐洲國家加入GCTF打開大門。





