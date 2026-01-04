密閉空間電焊遇甲苯！台中雅速達氣爆4死 兩負責人判決曝光

台中市豐原區1間雅速達公司的廠房2022年12月29日發生火災氣爆，導致4死多傷，肇因竟是邱姓廠長為了讓油漆早點乾，要求完工後緊閉窗戶，大量累積甲苯造成事故，台中地院宣判詹姓負責人緩刑5年，施工廠商則判1年10月。

台中市豐原區1間雅速達公司的廠房2022年12月29日的氣爆大火造成4死多傷悲劇，台中地院最近作出一審判決。（圖／資料照／中時）

回顧事件，2022年12月29日，台中豐原雅速達公司的邱姓廠長讓8名員工在事發廠房樓地板刷油漆，同時施工廠商順倉公司的謝姓負責人，在廠房3樓進行油漆施工。因當時下起夜雨，邱姓廠長要求員工完工後緊閉窗戶，以免下雨影響油漆揮發與乾燥速度，這也造成油漆的易燃成分甲苯在廠房內夾層上方大量累積。

廣告 廣告

施工期間，鄧姓移工被指示使用電焊設備焊接鋼樑，焊接產生的火花立刻引燃上方累積的甲苯，進而引發嚴重氣爆式大火，邱姓廠長與黃姓、賴姓、張姓員工共4人命喪火窟，且有多人燒燙傷。

詹姓董事長在檢方偵訊時坦承，事前並未依法申請修建工程許可，也沒有提供逃生、防火和滅火設施，但有提醒員工「謹慎規劃施工」。謝姓負責人則說，事發當天的加固作業是依邱姓廠長的要求實行，不是原本設計圖的施工方式。進行電焊的鄧姓移工表示，自己難以拒絕雇主交派的任務。

且台中市勞檢處發現，事發廠房未設置通風換氣設備，員工刷完油漆緊閉窗戶使得油漆溶劑氣體大量累積，這才導致氣爆悲劇。檢方依違反《建築法》、涉及過失致死等罪嫌起訴雅速達公司與詹姓董事長、謝姓施工廠商負責人提出公訴。

案經台中地方法院判決，一審審酌詹姓董事長作為公司負責人，未申請建照、未聘請專業技師或設置防火設備，也未遵守職業安全衛生法規，謝姓施工廠商負責人疏於注意油漆揮發物甲苯的高度危險性，貿然要求焊接，最終釀成大火。地院判決雅速達公司易科罰金10萬元，另因詹姓董事長已和4名死者的家屬、3名傷者達成和解賠償，判刑1年6個月，緩刑5年，謝男則因未與家屬和解，判刑1年10個月。

延伸閱讀

台南法拍會1/6登場 2019年款保時捷MACAN 3萬起標！

綠台南市長初選決戰倒數！林俊憲大造勢 陳亭妃喊民調「8連勝」

影/廣濟宮神轎送修竟被掉包 警跨年夜追回百年真品