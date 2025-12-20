密集勘察地形 平板找到作案計畫書

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機殺人事件，警方20日在周遭部署警力，加大見警率力度。（杜宜諳攝）

警方20日破解在北捷持刀隨機殺人的張文的平板電腦，找到一分「作案計畫書」，發現他曾頻繁搜尋鄭捷新聞，加上他當天5度變裝及更換交通工具犯案，宛如孤狼般早就預謀作案，並刻意躲避查緝，目前沒有發現共犯涉案。

警方案發後在張文投宿的旅館房間找到2台平板，發現平板連結的雲端硬碟有一分作案計畫書，張文3個月前就擬定要在台北車站、南西商圈犯案，還繪製了精緻的地圖，縱火、丟煙霧彈、持刀進行無差別攻擊都列在計畫中。他並從蝦皮購得作案用摺疊推車及汽油桶，但未發現買煙霧彈的管道。

警方發現，張文曾頻繁搜尋過鄭捷的新聞及聲援鄭捷的文章，但他的臉書不曾發表過對社會或現況不滿的文章，真正行凶動機仍待調查釐清。

張文今年1月在北市公園路以每月17000元租下套房，本月16日起頻繁在北車、南西商圈附近閒晃，17日入住南京西路旅館，隔日到誠品南西店服務台詢問能否到頂樓拍攝聖誕照遭拒，警方研判應是在勘察地形。

張文19日下午3時許，騎機車到林森北路、長安東路3處停車場連續縱火，隨後換裝改騎Ubike回公園路租屋處縱火，再變裝步行到北車內丟擲煙霧彈，在證券公司上班的57歲余男出面制止，遭張文持刀猛刺左胸，送醫後不治，另名54歲張姓站務員受嗆傷送醫，還有4人輕微嗆傷事後自行就醫。

警方在現場尋獲未被列管的仿M18煙霧彈17顆，其中2顆未擊發，購物車內還有15瓶汽油彈，慶幸還好沒有引燃，否則後果不堪設想。張文行凶後將雨衣、戰術背心、防毒面具、刀子丟在車站內，再度變裝佯裝路人逃離現場。

張文傍晚6時回旅館躲藏，然後第5度變裝在路中央丟擲2顆煙霧彈，隨即雙手持刀走向誠品南西店，沿路砍殺騎車經過的蕭姓保全員及一名路人，再到4樓砍殺王姓銀行員及3名顧客、員工，導致蕭男、王男不治，6人受傷。

當時在路口指揮交通的林姓員警目睹行凶，立刻通報線上警網，並與保全上樓搜尋張文，支援警力在1分鐘抵達，7名員警荷槍上樓搜捕，張文逃竄至頂樓脫下裝備後墜樓，送醫宣告不治。（全國各縣市安心專線1925）