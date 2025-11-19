密集恐懼症慎入！中央大學無人超商「I人友善」 140支電眼盯著你看

記者石明啓、林意芸／桃園報導

中央大學最新亮相的未來超商，竟因為「滿天的監視器」意外爆紅！主打不用掃條碼、最快30秒就能結帳，但學生一走進店裡，馬上被頭頂140多支攝影機震懾，甚至有人笑稱密集恐懼症發作。便利與壓力並存，也讓這間未來超商在試營運階段，就先引發校園熱議。

中央大學最新的未來超商，主打不用掃條碼、最快30秒就能結帳，但店內天花板放了140多支攝影機，引起熱議。

抬頭一看，滿天都是小眼睛盯著你，要買個東西還得360度被全景監視，你受得了嗎？

民眾：「社恐的人可能比較不害怕，他可能不擅長跟人家聊天之類的，然後店員太熱情，他可能會緊張。」

民眾：「可以不用跟店員講話，你就直接自己完成這樣，滿方便的。」

店內超過140支攝影機，網友笑說「進去消費會頭皮發麻吧」。

看準I人經濟，自己裝咖啡、結帳、再刷卡出去，這裡是中央大學的未來超商，整間店6000多件商品，全靠店內超過140支攝影機，再加上光學雷達，學生們搶先體驗，不用掃條碼、不用排隊、拿了就走，最快30秒結帳完成，但畫面PO上網後掀起網友討論，「有人說害他密集恐懼症發作」、「進去消費會頭皮發麻吧」。

民眾：「因為就已經很多年都是習慣有人的商店，而且無人商店不能用現金。」

民眾：「我是只能用那個悠遊卡來付，可是這裡沒有充值悠遊卡的方式，所以我覺得這是一個不方便的地方。」

民眾：「有一些比較不可控的突發的狀況的時候，其實像打翻東西的時候，可能會有人來代為注意比較好吧。」

未來超商靠的是純影像AI，商品吊掛式陳列，AI會記下顧客的一舉一動。

跟上一代只能靠重量感測不同，這次的未來超商靠的全是純影像AI，店內看起來跟普通超商一樣，商品照樣吊掛式陳列，但背後的AI早就記下你的一舉一動，目前還在試營運階段，正式開張得等到11月底，業績如何？能不能節省成本？還是未知數，但看這140支電眼盯著你，已經在網路上掀起討論度。

