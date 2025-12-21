密集恐懼症慎入！大阪道頓堀「河道湧入大量魚群」 日網友：擔心大地震前兆

大阪道頓堀。圖／Google Map

本月18日，日本大阪道頓堀川出現奇特的景象，河道內突然湧入一大群的魚，密密麻麻的幾乎完全把水面都給覆蓋住了，到底發生了什麼事，才讓魚群全部游進道頓堀河川內？有日本民眾拍下影片PO網，許多日本網友看了都相當擔心，認為這可能是要發生大地震的前兆。

大阪道頓堀是台灣遊客非常熟悉的景點，許多人都曾經在「glico」固力果的雙手、單腳舉起看板下，拍攝同樣姿勢的紀念照。這個地區的外國遊客相當多，道頓堀河川上也有觀光游船，但是之前從未發生過整條河川被魚群占據的情況。

大阪道頓堀河道湧入大量魚群。圖／X@ganbareore114

據日本媒體報導，這個詭異的現象是出現在18日清晨6、7點，有人發現河川內突然湧入大量的神祕魚群，許多外國遊客還讚嘆真是美麗的奇景，但也引來日本網友熱烈討論，有許多人都擔心，生物突然間發生集體移動的行為，可能代表接下來會發生大地震。

影片曝光後，引發網友熱議，許多網友紛紛留言表示「魚的數量也太多了吧」、「道頓堀河底覆蓋著淤泥，怎麼會看起來這麼清澈」、「據說這是大地震的前兆」、「該不會是要發生大地震了吧」、「阪神大地震前似乎也曾出現過類似狀況」。

大阪市立自然史博物館的魚類生物專家松井彰子說：「我覺得那可能是一群小型的烏魚。牠們可能是隨著潮水過來覓食的，但我不太確定具體原因。」還有專家認為，對溫度變化敏感的烏魚，可能因為水溫下降而遷移到相對較溫暖的河川之中。



